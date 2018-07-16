陳浩民打泰拳過激 操練過度突發「高原反應」！

陳浩民。（艾迪昇）

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陳浩民與女兒。（艾迪昇）
陳浩民。（艾迪昇）

藝人陳浩民陽光、健康形象深植人心，出道以來始終保持176公分、68公斤的好身材，讓他在戲劇作品中扮演濟公、齊天大聖等需要大量動作戲的角色，更得心應手。他近來迷上打泰拳，靠大量急速的肢體動作，維持肌肉線條與健康，但日前卻一度因求好心切，過度操練，竟出現類似高原反應症狀，把他嚇了一大跳。

陳浩民近來愛上泰拳運動，大量的肢體動作，除了助他保持良好體態與心肺功能，還能讓他瞬間釋放壓力。不過有次他打得太投入，竟意外出現頭痛、喘不過氣的嚴重症狀，他回憶：「當時我拚全力練習，到了中間突然喘不過氣，頭還劇烈疼痛，症狀就像高原反應一樣，後來才知道是太急促換氣，才導致這種結果。」他現在懂得運動適量，不求躁進，在運動與壓力中找到平衡，讓生活更自在

身為四個孩子的爸爸，陳浩民過去曾為了上鏡頭好看，以錯誤方式瘦身，但效果不彰，還險弄壞身體，後來找專業教練指導，靠運動鍛鍊身材，享受流汗的暢快淋漓。此外他也認真控制飲食，常下廚烹調燙青菜、燙豆腐，盡量吃無太多添加的食物。他之前受訪曾表示，自己最愛的運動就是跑步，「因為可以到處進行，而且還是免費的」，他現在仍維持跑步習慣，就連外出拍戲也不例外，一有空檔就抓緊時間在下榻的酒店健身房跑步。

(中時 )

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