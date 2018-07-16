葉俊榮點名管爺未利益迴避 台大遴委：問題1／31已不存在

2018年07月16日 19:37 中時電子報 林郁庭

新任教育部長葉俊榮今上任首日，點出台大遴選爭議的主要問題，是管中閔的獨董身分沒有利益迴避。不具名的台大校長遴選委員反駁，早在1月31日重啟的台大校長遴選委員會議時，已經讓所有委員釐清與補正了遴選過程的「瑕疵」。

葉俊榮今重申管中閔在當選前具兼任台灣大哥大獨立董事，而台哥大副董事蔡明興卻是台大遴選委員會委員，認定2人在校長遴選過程中，沒有利益迴避的「瑕疵問題」。疑惑還包括台大校長遴委會1月5日選出管中閔為新校長時，後續遭媒體爆料有部分委員不知情，管中閔在當選前具兼任台灣大哥大獨立董事一事。

不具名的台大校長遴選委員反駁，指出管中閔聘任案被教育部駁回後，在教育部要求下，台大遴選會於1月31日的7個小時的會議中，早已補正了遴選過程的「瑕疵」。當中釐清是遵循股東會相關法律規定，副董跟獨董非三等親、配偶關係，沒有直接或間接之利害關係之疑慮。另外，90%以上的教授都是先行兼任上市櫃公司獨董，學校人事之後核准之程序，無違反法條規定。

該遴委表示，1月31日的開會，全部委員皆共識，認定蔡明興與管中閔，都沒有違法的情形之下，根本不需要投票決定兩人於遴選過程中需利益迴避之事由。

該遴委表示，1月31日的台大校長遴選委員會議中，已釐清與補正管中閔的遴選資格，相關校內審查核程序之時間點，都在會議紀錄中明確記載。所有與會之遴選委員們，皆於本次會議記錄上簽名確認決議無誤，確認107年1月5日管教授之當選資格，並無疑義，並親次提交給次長姚立德代理部長。

(中時電子報)