新任故宮院長上任 陳其南：要做讓台灣民眾感到驕傲的故宮

2018年07月16日 19:57 中時 李欣恬

陳其南表示，要做讓台灣民眾也感到驕傲的故宮。（劉宗龍攝）

新任故宮院長陳其南今（16）日上任，在記者會現場，他提出要做「讓台灣民眾也感到驕傲的故宮」。陳其南表示，「台北故宮要開放，要做心胸寬大的博物館，不要只典藏中國文物，要廣納值得收藏的世界文物。過去台北故宮怎麼經營，都像是北京故宮的『飛地化』，什麼是飛地化？就是文物飛到某處，卻沒有自我歸屬感。」

陳其南表示，台北故宮文物，從北京千里迢迢遷到此地，「所以台北的故宮，沒有人會認為是台灣的故宮，而是北京的故宮，外國人來這裡，也不是為了要認識台灣，而是因為歷史的偶然，所以必須要來這裡欣賞中國古典文物。對於在地民眾而言，這之間也會有大中國思想和台灣本土意識的擺盪，但我認為，接觸這些古文明，跟國家意識無關。」

陳其南表示，博物館經營要把政治意識消融，「即使是台獨，也可以保存中國文物。我們要做一個成熟的公民，不是狹隘的專業者。」他以大英博物館、法國羅浮宮為例，「我們要做世界文物的繼承者，可以典藏希臘文物，也可以保存古典中國文物，把這些都變成我們的資產，要做台灣南島原住民心中的台北故宮。」

陳其南表示，博物館的經營理念，足以塑造一個人的人格和世界觀，「我們有沒有辦法做到讓台北故宮是我們的驕傲？這裡過去曾被殖民，我們有沒有辦法做到，讓人民重新對自己的傳統有信心？」

此外，故宮南院BOT解約後，陳其南表示，未來不排除朝擁有多棟主題館的博物館群發展。陳其南認為，故宮南院目前最大的問題是能量不足，「即使免費都沒人想去。」

陳其南表示，對於南院的思考，應當將其定位為東亞中心，「我們可不可以以台灣為中心，蓋具有歷史文化脈絡的主題館，像是琉球館、西班牙館、代表葡萄牙人的澳門館、日本館等，這樣的傳承和早年台灣歷史很有連結。」

陳其南坦言，上任第一天，才剛準備要南下開會，研議如何處理BOT解約的後續。但他表示，對南院未來的目標是，「就是要做到像迪士尼樂園一樣有豐沛的能量，並不是娛樂化，而是要讓內容豐富到可以讓人一天看不完，看兩天、三天才能看完，才能把人留下。」

(中時 )