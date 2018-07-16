高雄眷村OPEN開講 新舊住戶相見歡

2018年07月16日 19:58 中時 李義

眷村媽媽的手藝，做韭菜盒子。（李義翻攝）

高雄左營建業新村首次辦理「眷村生活月」活動，獲得民眾熱烈迴響，不少老住戶重回眷村，看到以住代護的新住戶把老家照顧的好，高興地合影，還細說老眷舍的小故事，新舊住戶相見歡。

文化局於7月1日起舉辦眷村生活月系列活動，包括「一日眷村生活」、「小講堂」、「OPENDAY」及「老屋勞動營」等。

建業新村36-3號原住戶李媽媽重回老屋，看到老房子被細心修繕照顧，甚感欣慰，也墜入記憶之河，往事湧上心頭，感謝新住戶劉先生也分享曾經有過的點點滴滴。

「一日眷村生活」讓民眾走進眷村接觸眷村的日常，例如學習眷村媽媽的手藝，學習做韭菜盒子，也聽聽昔日海軍與眷村的故事。

文化局長尹立表示，「眷村生活月」系列活動，扣合「以住代護」計畫以「住」為核心價值的活化理念，陸續辦理各種眷村文化推廣活動，重現眷村場域裡人與環境間的有機互動，開創眷村新生活形態與延續傳承在眷村生活的共同記憶。

尹立說，其中「OPEN DAY」活動展現左營建業新村全民修屋成果、新住戶不僅將家門打開，也結合工作、休閒及生活體驗，分享自己獨特的以住代護經驗。

另外還有「小講堂」活動，邀請住過眷村、修繕眷村、紀錄眷村、研究眷村的專家學者及原住戶來眷村開講，帶領民眾從眷村的「建築特色」、「名人誌」、「歷史發展脈絡」、「生活娛樂」、「修繕過程紀錄」等多元面向一窺竹籬笆內的世界。

此外，也特別邀請豫劇皇后王海玲及傳統藝術中心音樂指導周以謙，與民眾近距離接觸，分享眷村生活裡的「豫劇」與「布袋戲」。

尹立邀請有興趣的民眾請把握最後二週時間來高雄體驗最有「眷村味」的夏天，相關訊息可至文化局官網查詢。

(中時 )