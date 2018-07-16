姚文智：支持我的都不在家 朱學恒回酸直戳笑點

2018年07月16日 20:36 中時電子報 黃麗蓉

民進黨台北市參選人姚文智，在年輕選民這族群的支持度偏低，甚至有民調問20到29歲民眾最希望誰來當市長，姚竟拿到0%。對此，姚文智今接受廣播節目訪問時表示，「支持我的都不在家」，當然接不到電話。宅神朱學恒在臉書回酸直戳笑點：「少年：爸、媽，我要出門了。爸媽：為什麼？少年：因為我支持姚文智~~~~」。

姚文智接受「POP搶先爆」主持人黃光芹專訪時表示，「支持我的都不在家裡」，這是台灣社會發展的現況，很多民調都打家中電話，但民眾都是用手機，出門當然接不到家中電話，這樣的調查與事實是否吻合，還有很大的討論空間。姚甚至說，九成的民調都不必相信，「例如什麼島的民調，偏愛某個人，意義不大。」

姚文智坦言，自己選情低迷是事實。民進黨雖已全面執政，但改革遇到不少壓力，阻礙一多，許多支持者就會開始舉棋不定，或保持沉默，不願表態的選民因此越來越多，選戰也就更難預測。

網友笑說：「臉皮厚的人真好，什麼都敢講。」、「我昨天打電話給川普跟金三胖，也是不在家R。」、「笑死人，這個黨怎麼都是幹話。」、「文智要退出政壇了好桑心喔，哈哈😄」、「佛心，一句話就讓孩子乖乖在家，父母要感謝他了。」、「今天廣播節目訪問姚文智，姚一直答非所問，訪問到黃光芹都生氣了，拿不出數據，問題只會說，方式錯誤、邏輯錯誤，卻又沒有任何資料佐證，只會說我們研究很久了，我跟他們都很熟？這種人想選市民？」

(中時電子報)