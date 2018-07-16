賀世足奪冠 羅浮宮為蒙娜麗莎換上法國隊服

2018年07月16日 20:44 中時電子報 盧伯華

法國足球隊獲得本屆世界盃足球賽冠軍後，舉國狂歡。知名的羅浮宮博物館為慶祝法國隊獲得世足賽冠軍，為羅浮最知名館藏《蒙娜麗莎》換上了法國國家足球隊隊服，並發表在推特上。不過，有些網民質疑：「羅浮宮有成千上萬幅名畫，為什麼偏要拿義大利人的作品來慶賀法國奪冠？」

羅浮宮在推特上發出圖片與賀辭說：「慶祝法國隊奪得2018世界盃冠軍」。這張照片是達文西(Leonardo da Vinci)的作品《蒙娜麗莎》，圖片編輯用數位技巧為她穿上了法國足球隊的藍色球衣。

不過推特上的網友對於羅浮宮此與有不少質疑，最多人討論的重點在於《蒙娜麗莎》作者達文西是義大利人，「為什麼要用義大利人的畫作來慶賀法國足球隊奪冠？羅浮宮的名畫成千上萬，有很多法國畫家的作品呀！」

Hanno un milione di quadri tra cui questo del David...strano.. proprio la Gioconda??? pic.twitter.com/OkX9pOngDV — GIUSEPPE PETROSILLO (@peppe844) July 15, 2018

有網友就貼了一張法國畫家雅克-路易．大衛的畫作《拿破崙越過阿爾卑斯山》來做例子，認為用曾經敗於俄羅斯的拿破崙油畫，正可以代表法國足球在俄羅斯奪冠意義非凡。

另一位網友則認為應以德拉克洛瓦(Eugene Delacroix)在19世紀的畫作《自由女神領導人民》來彰顯法國崇尚自由的立國精神，不過這位網友把兩次法國足球隊奪冠（1998、2018）的隊長（席丹、洛里斯）頭像植入畫作裡，顯得有些搞笑。

Si La Mona Lisa es patrimonio cultural de la humanidad entoces es de todos. Y si es de todos, entonces también es Mexicana. 😉 pic.twitter.com/v1k5qpYApT — MemesLandia (@MemesLandias) July 16, 2018

在羅浮宮這則推文的回應中，許多支持其他國家球隊的網友也不閒著，紛紛為蒙娜麗莎穿上各國隊服或加框加彩，這顯示達文西的《蒙娜麗莎》確實是屬於全人類的傑出畫作。

法國《世界報》也報導，為慶祝法國足球奪冠，巴黎著名地標艾菲爾鐵塔和凱旋門都為法國隊點亮彩燈，凱旋門還輪番展示球員照片，艾菲爾鐵塔上則投射法國國旗和兩顆星星，代表法國隊在1998年和2018年世界盃足球賽兩次奪冠。

(中時電子報)