賀世足奪冠 羅浮宮為蒙娜麗莎換上法國隊服

羅浮宮為名畫《蒙娜麗莎》換上法國足球隊服，慶賀法國足球隊奪得2018世足賽冠軍。（圖／羅浮宮博物館@MuseeLouvre)

友善列印
中時電子報

法國足球隊獲得本屆世界盃足球賽冠軍後，舉國狂歡。知名的羅浮宮博物館為慶祝法國隊獲得世足賽冠軍，為羅浮最知名館藏《蒙娜麗莎》換上了法國國家足球隊隊服，並發表在推特上。不過，有些網民質疑：「羅浮宮有成千上萬幅名畫，為什麼偏要拿義大利人的作品來慶賀法國奪冠？」

羅浮宮在推特上發出圖片與賀辭說：「慶祝法國隊奪得2018世界盃冠軍」。這張照片是達文西(Leonardo da Vinci)的作品《蒙娜麗莎》，圖片編輯用數位技巧為她穿上了法國足球隊的藍色球衣。

不過推特上的網友對於羅浮宮此與有不少質疑，最多人討論的重點在於《蒙娜麗莎》作者達文西是義大利人，「為什麼要用義大利人的畫作來慶賀法國足球隊奪冠？羅浮宮的名畫成千上萬，有很多法國畫家的作品呀！」

有網友就貼了一張法國畫家雅克-路易．大衛的畫作《拿破崙越過阿爾卑斯山》來做例子，認為用曾經敗於俄羅斯的拿破崙油畫，正可以代表法國足球在俄羅斯奪冠意義非凡。

另一位網友則認為應以德拉克洛瓦(Eugene Delacroix)在19世紀的畫作《自由女神領導人民》來彰顯法國崇尚自由的立國精神，不過這位網友把兩次法國足球隊奪冠（1998、2018）的隊長（席丹、洛里斯）頭像植入畫作裡，顯得有些搞笑。

在羅浮宮這則推文的回應中，許多支持其他國家球隊的網友也不閒著，紛紛為蒙娜麗莎穿上各國隊服或加框加彩，這顯示達文西的《蒙娜麗莎》確實是屬於全人類的傑出畫作。

法國《世界報》也報導，為慶祝法國足球奪冠，巴黎著名地標艾菲爾鐵塔和凱旋門都為法國隊點亮彩燈，凱旋門還輪番展示球員照片，艾菲爾鐵塔上則投射法國國旗和兩顆星星，代表法國隊在1998年和2018年世界盃足球賽兩次奪冠。

(中時電子報)

「雙普會」登場 川普：從貿易到…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。