微醺又消暑！各餐廳的夏季限定特調超繽紛

2018年07月16日 21:10 中時 何書青

上庭酒廊推出夏季消暑的「繽果Mojito」，共5款調酒和2款果汁系列。（台北晶華酒店提供）

各式清涼解渴的飲料是絕佳的消暑盛品。台北晶華酒店迎接熱浪來襲的季節，20日起於上庭酒廊推出「繽果Mojito」，以廣受歡迎的經典調酒Mojito（摩西多）為基底，分別加入香橙、覆盆子、檸檬羅勒、西瓜等時令鮮果，調製出多款讓人一秒消暑的特調。

Mojito是源於古巴的1款傳統經典調酒，以蘭姆酒為基底，加入大量薄荷葉後，經由拍打搗碎的方式使薄荷葉天然的清新香氣完整散發出來後再加入新鮮檸檬汁，清涼暢快的滋味佐以撲鼻的薄荷檸檬香氣，很適合在炎熱氣候中品嘗，連美國著名文豪海明威在暢飲後也為之驚艷，曾以文章讚頌摩西多無與倫比的口感，也讓這款調酒聲名大噪。

「繽果Mojito」推出5款調酒以及2款果汁，調酒的部分以蘭姆酒為基底，加入新鮮薄荷葉、碎冰和時令水果調和，共有原味摩西多、香橙摩西多、野莓摩西多、檸檬羅勒摩西多、西瓜迷迭香摩西多等特調；果汁系列則分別用台灣夏季盛產的荔枝、鳳梨與薄荷調和，款款果香馥郁，每杯270元+10%起。

太魯閣晶英酒店在飯店頂樓以峽谷景觀出名的無邊際泳池旁酒吧，也推出一系列沁涼消暑的Mojito特調，以經典調酒Mojito為基底，清爽的萊姆汁、薄荷葉、蘇打水和蘭姆酒，並結合在地特色風味與時令盛產水果，加入各式水果及香甜酒製成，有洛神花、芒果、冬瓜茶、西瓜、椰子鳳梨、蘋果及百香果等，共特設計出7款各有特色的調酒。

必喝推薦是「洛神花莫吉托」，洛神花是當地原民部落重要的經濟作物之一，色澤如紅寶石般艷麗，特調以洛神花香甜酒與洛神花蜜餞調製而成，酸甜的滋味，深受許多女性喜愛；另外，夏天是芒果當道的季節，「芒果莫吉托」以新鮮芒果與芒果香甜酒調製成，入喉盡是濃濃的熱帶風味，每一口都吃得到香甜多汁的果粒；「冬瓜茶莫吉托」以冬瓜塊和蘭姆酒熬煮調製，味道香醇清甜，是消暑的必點品項；「蘋果莫吉托」則加入爽脆的蘋果果粒，並以青蘋果香甜酒提升酸甜滋味，每杯350元+10%起。

除了特調，飯店還推出繽紛吸睛的夏日限定冰品，古早味十足的「甘蔗彩虹冰沙」以新鮮甘蔗製成冰沙，搭配蔬果製成的果泥及糖漿，夢幻的七彩色澤繽紛吸睛。

位於板橋大遠百旁、新北第一高百揚大樓49樓的景觀餐廳「Asia 49亞洲料理及酒廊」，在今夏推出「酷夏冰紛樂」，由新任吧檯經理Mars設計出啤酒糖漿刨冰及賓客可自選風味的冰沙雞尾酒，這系列微醺大人系的含酒冰品，既消暑又陶然。

「啤酒愛刨冰」亮點在於用自製的「百威桂花蜂蜜糖漿」和「健力士巧克力糖漿」，前者採用百威啤酒，以其優雅的麥芽香氣與桂花、蜂蜜搭配，後者健力士醇黑生啤酒則有重火烘焙的醇厚麥香，能與巧克力醬和烏龍茶糖漿完美交融；2款啤酒糖漿讓客人擇1選用取代糖水，澆淋在加了波羅蜜、亞達子、糖漬荔枝、椰汁西米露、芋頭、紅豆、紫米的超豐盛南洋刨冰上，吃來芳香四射，饒富趣味，每份280元+10%。

「冰沙雞尾酒」系列是用經典的戴克瑞（Daiquiri）、瑪格麗特（Margarita）調妥後，再加冰打成「冰沙戴克瑞」和「冰沙瑪格麗特」，清爽的風味非常適合夏天享用，每杯300元+10%；Mars還另備10種亞洲風味素材，包含台灣的包種茶、洛神花、盛產的香蕉，日韓的柚子醬、梨子酒，泰國的椰子水、香茅、香蘭葉，以及星馬的美祿巧克力、咖椰醬等，讓客人先選出喜愛的1款冰沙雞尾酒，再加選額外的風味，自製出專屬自己的冰沙特調，每多1種風味外加50元+10%。

(中時 )