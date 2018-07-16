葉俊榮赴陸講學坦承領生活費 網諷：以為換個名義就沒事？

葉俊榮赴陸講學坦承有領生活費 網諷：以為換個名義就沒事？圖為16日葉俊榮正式接任教育部長之貌。(鄧博仁攝)

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中時電子報

官員赴中交流情況再度引起外界關注！新任教育部長葉俊榮今日在交上任接典禮上，針對自己曾遭爆赴大陸浙江大學講學27天一事再次說明。當時葉俊榮自辯兼職實為短期客座講學，沒有領取任何費用，今天他則再表示，「怎麼可能沒有生活費？」、「但沒有領薪水與鐘點費」。葉俊榮的回應一出，也被轉發至論壇批踢踢，慘遭許多網友酸諷回應。

台北市議員參選人游淑慧於4月時爆料，當時還任內政部長葉俊榮曾在2012年其間，曾到浙大光華光華法學院講學27天，當時葉俊榮出面澄清，他表示，在浙大是屬於短期講學，在講學期間並未領取費用。

不過葉俊榮在今天的上任記者會，對該問題澄清改口，他說，當初他是說在浙大沒有職位、也沒有領薪水，「但怎麼可能沒有領交通費、住宿費或生活費？」此外，他在各項演講時，都有領演講費，「這是每個人都知道的學術規矩」。葉俊榮還說，他在學期間赴浙大講學27天，都經過學校核准，回來後，他花了3個晚上為學生補課，並未損及學生學習權益。

葉俊榮澄清又改口一事，被轉發到論壇批踢踢上，許多網友見了紛紛反諷，「是生活費，不是薪水啦，沒事兒沒事兒」、「原來是生活費啊，還以為是薪水」、「跟政府說沒缺電只是少電一樣，改個說法想來騙？」、「以為換個名義就沒事了嗎」、「我每個月領的也是他X的是生活費」、「演講費不就是講師鐘點？薪資收入無誤」。孩有人開始玩起照樣造句，「我不是失業 只是沒工作」、「我不是單身 只是沒女友」、「我不是欠薪 只是還沒發」。

(中時電子報)

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