美指責陸從事不公平貿易　陸：公平不能自說自話

2018年07月16日 21:56 旺報 賴志昶

美國日前發表關於「301調查」的聲明，指責大陸長期從事不公平貿易。大陸外交部發言人華春瑩16日表示，公平是靠大家平等協商來製定國際規則，「而不能自說自話」。

華春瑩表示，大陸商務部上週已經發表聲明，批駁了美方有關錯誤觀點，指出美方有關指責完全是歪曲事實、站不住腳。

華春瑩說，眾所周知，美國是世界貿易規則主要製定者，美元是國際貿易主要結算貨幣，而中國是國際貿易後來者、WTO規則接受者，「大家有誰相信，規則制定者制定的規則是利人不利己的？」

發言人表示，過去40年間，中美貿易規模增長了230多倍，去年兩國貿易總量已接近6000億美元，這既是經濟規律使然，也是中美經貿合作互利共贏的必然。

「大家都知道，生意人不做虧本買賣，資本從來都是逐利的。」發言人表示，難道美國在過去40年裡一直和中國做虧本買賣嗎？美方可不可以請那些長期和中國做生意的美國企業出來說句公道話？

華春瑩稱，今天大陸已成為120多個國家和地區的最大貿易夥伴，是世界上增長最快的主要出口市場，全球吸引外資最多的發展中國家；去年大陸吸引外資居世界第二位，今年上半年大陸新設立外商投資企業同比增長96.6%，「難道這麼多國家都在並將繼續與中國做虧本生意嗎？」

華春瑩強調，「貿易不平衡不等於不公平」，公平是靠大家平等協商來製定國際規則，而不能自說自話，根據自身利益來製定標準，甚至以犧牲其他國家公平和利益為代價謀取最大利益。

最後，華春瑩表示，當年大陸入世談判時，WTO規則的不會為大陸而降低，那麼今天，「經濟全球化大潮也絕不會因為某個國家，包括美方有些人逆潮流而動而退回到一個個自我孤立的小河小湖」；在今天這個各國相互依存、命運與共的時代裡，保護主義保護不了自己，單邊主義只會損人害己。

(旺報 )