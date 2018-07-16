就愛新飯店！2018年新飯店重點推薦懶人包

2018年07月16日 22:03 中時 何書青

星野集團OMO5東京大塚。（易遊網提供）

星野集團OMO5東京大塚。（易遊網提供）

上海鏞舍酒店。（易遊網提供）

新加坡六善酒店。（易遊網提供）

據易遊網旅客調查，超過8成民眾在選擇住宿時，會特別搜尋及參考新飯店，一來是因為嘗鮮心態，二來是想享受新的硬體設備。因此，易遊網針對國人熱門旅遊地，包含日韓、港澳大陸、新馬泰、英法等國，整理出2018年新飯店推薦懶人包，也集合開幕未滿1年的飯店，推出「全球新開幕飯店」企劃，提供給喜愛入住新飯店的旅客參考。

日韓新開幕飯店

由星野集團打造的「星野集團OMO5東京大塚」，有別於過往奢華印象，簡約舒適的日式風格令人耳目一新，加上距離地鐵站僅200公尺，一站就能抵達池袋，一開幕就獲得旅客矚目。「大阪心齋橋東方快捷酒店」到心齋橋站步行只要3分鐘，房價最低2千有找，是高CP值的住宿選擇。北海道的「札幌東急Stay酒店」和「札幌薄野微笑尊貴酒店」，周遭交通便捷，離狸小路商業街大約500公尺，相當方便。首爾則推薦位於弘大的「首爾L7弘大酒店」，新穎時尚的設計加上高貴不貴的房價，是首爾熱門飯店。

港澳大陸新開幕飯店

港澳部份，5星級飯店屬「香港海匯酒店」和「澳門美獅美高梅酒店」最佔盡眼球，「香港海匯酒店」坐擁遼闊海港和繁榮城市景觀，最精華的香港美景夜色全部一覽無遺；宛如華麗珠寶盒的「澳門美獅美高梅酒店」，貴氣逼人的外觀令人驚艷，一開幕旋即成為澳門奢華新地標。預算有限的小資族，位於澳門半島的「澳門怡富酒店」，每晚房價最低不到2,500元，且鄰近大三巴牌坊、玫瑰堂、議事亭前地等必訪景點，走訪行程省時又省力。

位在上海核心地帶，每晚要價萬元的奢華酒店「上海鏞舍酒店」，揉合中國文化精髓與現代設計理念所打造，飄散著古典優雅的東方氣息，為太古酒店在亞洲的第6間酒店；此外，「上海康橋萬豪酒店」、「上海安曼納卓悅酒店」每晚最低不到4千元的起跳價格，可說是CP值相當不錯的5星級飯店。而雄踞海棠灣的「三亞亞特蘭蒂斯酒店」，刺激好玩的水世界樂園、探索海洋奧秘的水族館、獨具特色的海底餐廳，讓這裡不只是飯店，更是綜合性娛樂度假目的地。

新馬泰新開幕飯店

上個月剛開幕的「曼谷素坤逸Akyra酒店」，現代時尚的設計風格十分吸睛，且鄰近曼谷BTS和MRT兩大捷運交會點的Asoke站，地點位置佳。六善養生及酒店集團以力求完美、極緻貼心的服務打響口碑，旗下新開幕的「新加坡六善酒店」，雜糅了中國、馬來西亞和歐陸元素，盡顯沉穩優雅之感，備受旅客期待。「吉隆坡悅榕莊」座落於吉隆坡商務、購物、娛樂中心金三角，是馬來西亞首家5星級奢華城市度假村，房內還可遠眺雙子星塔和吉隆坡塔，景觀相當優越。

英法新開幕飯店

初建於1898年的「倫敦普林西普酒店」，翻新過後於今年4月重新開幕，建築保留馬德里城堡的赤土色外觀，內部裝潢豪華現代又不失古典雅緻，鄰近考文特花園、大英博物館，也可快速到達牛津街和西區，是值得體驗的住宿選擇。「巴黎格宏布勒維酒店」位在第2區羅浮宮-交易所，絕佳地點深受旅客青睞。其簡約清新的空間氛圍搭配設計家飾的點綴，一走進去就能感受到迷人的法式優雅。

易遊網今年獲選Tripadvisor 「國人最愛旅行社–針對預訂飯店/自由行」，此次特別針對旅客需求推出「全球新開幕飯店」企劃，除了包含2018年新開幕飯店外，也涵蓋開幕未滿一年的飯店，讓喜愛尋找新飯店的旅客可以一目瞭然、輕鬆挑選。此外，易遊網訂房提供超過40萬間飯店選擇，售價皆為含稅價格，刷卡不收取海外手續費，讓訂房的旅客對於總共花費更清楚掌握。

(中時 )