吳宗憲爆Sandy演唱會唱2分鐘 嘉賓不邀多餘的人

吳宗憲（左）和Sandy一起代言鍋具。（粘耿豪攝）

友善列印
時報周刊
林彥君

吳宗憲（憲哥）和女兒吳姍儒（Sandy）出席COPPER CHEF鍋具代言活動，父女在現場煎牛排秀廚藝。憲哥將在28日舉行演唱會，自認靠意志力已減下5.5公斤「褲子都鬆了」，他透露Sandy將會在2天的演唱會上當嘉賓，演唱2分多鐘的歌曲〈Close to You〉，Sandy表示：「我前陣子沒有聲音，好不容易聲音回來了，又面臨另一項挑戰。」

憲哥表示，會在演唱會中唱周杰倫的歌，憲哥說：「像是〈世界末日〉就是他寫的，歷史不會改變，但人會重新思索未來」，而他的演唱會票被秒殺「快到傻眼」，他表示連家人都沒有票，所以沒有贈票給周杰倫，也沒有邀請他當嘉賓，憲哥說：「沒有邀請，多餘的人，我們當然希望好朋友願意來。」

憲哥表示當歌手比錄影輕鬆，「在每一分每一秒燃燒自己，把自己燒成灰都很快樂，把養分滋養大地，音樂就是這樣」，這番話讓一旁的Sandy不禁調侃，未來想選擇火葬，她說：「你以後想這樣處理嗎？」Sandy透露，憲哥現在對這方面的話題會很敏感，有一次她和家人聚餐，突然抬頭問憲哥：「爸爸你喜歡哪一種花？」沒想到憲哥因此生氣，還以為她在問後事的處理方式。

他近期幫兒子鹿希派拍攝新歌MV，憲哥還在MV裡面自導、自演，他用iphone10自拍運鏡，他表示一隻手拿著手機拍攝，還要一邊閉眼，樣樣自己來，他更裸上身入鏡，他說：「裡面最貴的就是我，畫面非常王家衛。」

(時報周刊)

納豆押世足傳贏百萬 冠軍賽被她… 侯佩岑4天不在家 聞兒「我不想妳…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。