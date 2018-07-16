吳宗憲爆Sandy演唱會唱2分鐘 嘉賓不邀多餘的人

2018年07月16日 21:41 時報周刊 林彥君

吳宗憲（憲哥）和女兒吳姍儒（Sandy）出席COPPER CHEF鍋具代言活動，父女在現場煎牛排秀廚藝。憲哥將在28日舉行演唱會，自認靠意志力已減下5.5公斤「褲子都鬆了」，他透露Sandy將會在2天的演唱會上當嘉賓，演唱2分多鐘的歌曲〈Close to You〉，Sandy表示：「我前陣子沒有聲音，好不容易聲音回來了，又面臨另一項挑戰。」

憲哥表示，會在演唱會中唱周杰倫的歌，憲哥說：「像是〈世界末日〉就是他寫的，歷史不會改變，但人會重新思索未來」，而他的演唱會票被秒殺「快到傻眼」，他表示連家人都沒有票，所以沒有贈票給周杰倫，也沒有邀請他當嘉賓，憲哥說：「沒有邀請，多餘的人，我們當然希望好朋友願意來。」

憲哥表示當歌手比錄影輕鬆，「在每一分每一秒燃燒自己，把自己燒成灰都很快樂，把養分滋養大地，音樂就是這樣」，這番話讓一旁的Sandy不禁調侃，未來想選擇火葬，她說：「你以後想這樣處理嗎？」Sandy透露，憲哥現在對這方面的話題會很敏感，有一次她和家人聚餐，突然抬頭問憲哥：「爸爸你喜歡哪一種花？」沒想到憲哥因此生氣，還以為她在問後事的處理方式。

他近期幫兒子鹿希派拍攝新歌MV，憲哥還在MV裡面自導、自演，他用iphone10自拍運鏡，他表示一隻手拿著手機拍攝，還要一邊閉眼，樣樣自己來，他更裸上身入鏡，他說：「裡面最貴的就是我，畫面非常王家衛。」

(時報周刊)