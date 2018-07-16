綠營戰將覬覦總統大位 人渣文本：別想小英會讓步！

2018年07月16日 21:52 中時電子報 呂承哲

2018年底的地方首長選舉，各陣營人馬都已摩拳擦掌，藍綠雙方皆有不能輸的壓力，台中市長林佳龍日前拋出「雙北全輸給國民黨」恐造成骨牌效應，影射蔡英文2020年將難續坐總統大位，並卸下黨主席一職，引發綠營內部熱議。「人渣文本」周偉航投書表示，綠營現在正處於一個政治恐怖平衡，幾乎是人人自危，更別說要爭奪天下。

周偉航指稱，民進黨執政之初，就有人提出論述，表示下次會出現「鐘擺效應」，由於2016年民進黨贏太多，2018年選舉，會有選票回流給國民黨的情況。另一派人認為，國民黨連續兩次選舉失利，加上黨體質沒有大幅改善，民進黨依然保持著優勢。直到今年，蔡政府施政無能激發全民憤怒，「鐘擺效應說」大爆發，「國民黨崩盤論」越來越小聲，各界認為，國民黨應該會在多數激戰選區中勝出。

加上林佳龍的「骨牌效應說」，證實了綠營人士對選情的悲觀看法，已經從2018年延伸至2020年，黨內不少人認為，蔡政府在這樣執政下去，2020年會順勢往下，最後失去政權。對於雙北、彰化、宜蘭、嘉義市等激烈選區不見起色，身為黨主席與總統的蔡英文，勢必要因此辭去主席一職，這對她2020年總統選舉，將是一大挑戰。

然而，周偉航分析，目前「太子」賴清德被蔡英文強拉做行政院長，就算不用下台，恐怕也斷了他的2020年總統路，加上目前黨內沒有其他實力足以挑戰蔡英文的人物出線，既然如此，蔡英文仍是綠營共主。至於國民黨，黨內的「太陽們」問題不處理，別說取得總統大位，初選都會黨內互打打成一片。柯文哲的聲勢雖高，但沒有黨的資源，想挑戰總統還是難度頗高。

周偉航在《蘋果》投書表示，蔡英文看起來雖然諸事不順，但一切仍在她的掌握中，想要逼她在2020年總統選舉讓步，「還是回頭把自己該做的事做好吧」。

(中時電子報)