瓊斯盃》老大哥不想讓！中華藍大勝中華白18分

2018年07月16日 21:55 中時電子報 黃及人

中華藍執行教練帕克高舉雙手比起三分球手勢慶祝。(中華籃協提供)

中華藍、白的瓊斯盃「兄弟鬩牆」戲碼，16日在新莊體育館展開，靠著「小台東」黃聰翰單場飆進5顆三分球，且拿全場最高19分，胡瓏貿、林郅為與陳冠全各有11分，中華藍80比62輕取中華白，也笑納瓊斯盃3連勝！

「很開心看到中華白打出應有風貌，也讓我看到中華隊的未來，」中華藍執行教練帕克表示，「但我更高興看到這3場比賽，我們每場都有1到2個射手跳了出來，像是今晚有了黃聰翰，胡瓏貿傷癒復出的表現也很出色。」

帕克強調，中華藍最近板凳區的士氣很高，整個化學效應也很不錯，球員彼此之間都會鼓勵或擊掌，尤其是看到隊友一有好表現，都會跳起來歡呼，「這是我很久沒看到的中華隊氣氛，希望這個團結氛圍，可以一直延續到亞運。」

中華藍16日讓劉錚、周柏臣、簡浩等主力輪休，原本陳盈駿也該休息，卻跟帕克要求自己要打，沒想到他竟提前5犯畢業，「我只能說盈駿太想跟中華白對決了，畢竟兩年前他曾幫助中華白擊敗中華藍，看到他5犯，我都傻了。」

中華白則以吳永盛11分最高，林冠均與陳冠毅各有10分，中華白總教練謝玉娟說：「這場兄弟對決，應該還算愉快，只是我很不滿出現那麼多低級失誤，既然有機會可到白隊打球，就應該好好把握機會，我會讓大家都有機會上場。」

(中時電子報)