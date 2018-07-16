金龍盃青少棒賽台中開打 紐西蘭首度參賽

2018年07月16日 22:05 中時 盧金足

台中市體育總會棒球委員會主委、立委張廖萬堅長年推動棒球運動，2018年金龍盃全國青少棒菁英賽16日在台中市開打，鼓勵球迷來為球員加油打氣。（盧金足翻攝）

金龍盃今年62隊參賽，打破上屆54隊紀錄，創下新高。（盧金足攝）

2018年金龍盃全國青少棒菁英賽16日在台中市開打，共有62隊參賽，台中市體育總會棒球委員會主委、立委張廖萬堅表示，金龍盃是國內數一數二的三級棒球賽事，每年有許多國內球隊參賽，藉以增進比賽經驗提升球技，今年更擴大到國際規模，邀請紐西蘭參賽，期待能以球會友互相交流。

金龍盃分成少棒、青少棒、青棒三個層級，青少棒賽率先於暑假登場，今年62隊再度打破上屆54隊紀錄，創下新高，地主中山國中已經連兩年冠軍，今年將挑戰三連霸。

長年推動棒球運動的張廖萬堅指出，台中市金龍盃，也見證這批大小朋友的成長，這就是舉辦金龍盃最好的回饋，今年更首度擴大到國際規模，遠自紐西蘭的球隊來台中參賽，金龍盃全國青少棒菁英賽16至22日開打，歡迎球迷朋友進場觀戰為小將加油打氣。

張廖萬堅以台灣夜市王子曾俊欣昨天勇奪獲溫布頓網球公開賽青少年組冠軍、法國網球公開賽青少年組冠軍，讓國際網壇刮目相看，勉勵現場的青少棒小將們，「台灣的孩子只要勇敢追夢、努力不懈、堅持到底，一定可以圓夢，站上自己夢想中的舞台！」

今年賽事在萬壽、櫻花、北勢、東海、后里AB等六個場地同時開戰，透過中信兄弟教練葉明煌牽線，紐西蘭這次來台先與西苑高中(國中部)在7月13、14日於櫻花球場進行兩場熱身賽，備戰金龍盃。

(中時 )