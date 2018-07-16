3D列印好用又省錢!馬桶圈和咖啡杯都能修

美國C-5運輸機。運輸飛行員長途飛行需要喝咖啡提神，而加熱式咖啡杯容易摔壞，現在可以用3D列印來製作新的手柄。另外廁所的馬桶圈能夠以3D列印重新製作。(圖/美國空軍)

友善列印
中時電子報

美國空軍廣泛利用3D列印在後勤方面，用它來修理咖啡杯，還有馬桶墊圈，最大的好處就是省時、省錢。

軍事網(Military.com)報導，美國空軍每年至少要編列5萬6千美元(170萬新台幣)的預算在買杯子，別搞錯了，並不是什麼高貴的聖杯，只是普通的可加熱金屬杯，給運輸機與加油機的飛行員，在飛行執勤時煮咖啡用的。為什麼每年要花麼多錢買杯子？這是因為它的塑膠手柄容易壞，每次手柄斷裂，空軍就必須訂購一個新杯子，隨著物價的攀升，預算也愈編愈多。以美國第60空港中隊(60th Aerial Port Squadron )為例，在2016年編列了9630美元的價格，購買了10個杯子，每個杯子的價格是963美元，然而到了2018年，每個漲到了1220美元。

這就是美國空軍的加熱咖啡杯，在運輸機上常常摔壞，以往就重新再買一個，未來將用3D印列來製作手柄。(圖/美國空軍)

為此，美國空軍成立一個「鳳凰星火計劃」(Phoenix Spark)，將利用3D列印解決問題，3D設計師尼可拉斯．沃特(Nicholas Wright)說：「原廠的手柄有結構上的弱點，它的截面是方型的，容易在撞擊地面時出現太大的應力，導致手柄斷裂，我們設計了圓型截面的手柄，在結構上更堅固，而且夠在大多數空軍基地列印。更大的好處是物美價廉，每個3D列印手柄的成本是50美分。」

除了咖啡杯的手柄，3D列印也能修理已經停產的物件，比如運輸機廁所的馬桶圈。

C-5運輸機裡的廁所，裡頭的零件將來也可以由3D列印來製作。(圖/美國空軍)

洛克希德的C-5銀河式(Galaxy)是美國空軍運量最大的運輸機，已服役了近50年，它的一些零配件已經停產，比如機上廁所的馬桶圈。別小看這個問題，因為它蠻容易壞的，每一次損壞就要花費1萬美元來更換。現在3D列印也可以解決問題，發言人安．史登芬克(Ann Stefanek)說，利用3D列印，我們可以生產已停產的零件，大約只需要300美元就可以製作1個。

(中時電子報)

文章來源：Air Force’s $1,200 Coffee Cups Could Last Longer Thanks to 3D Printing

文章來源：Air Force No Longer Spending $10,000 on Toilet Seats, Officials Say

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