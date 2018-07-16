瓊斯盃》霸氣不減！胡瓏貿傷癒展現「松山」防守

2018年07月16日 22:20 中時電子報 黃及人

相隔快兩周時間，胡瓏貿16日宣告傷癒復出，在瓊斯盃首役就對上小老弟中華白，儘管拿下11分、5籃板、4助攻、5抄截與2火鍋的全能數據，他仍對自己表現不太滿意，「反正我上場就是積極防守，去教導後輩怎樣叫做松山的防守！」

胡瓏貿是在先前世界盃男籃亞洲區資格賽出戰日本時，不小心撞傷腳踝，原本預計瓊斯盃可能不會打，沒想到他搶在16日，也就是瓊斯盃第3天就告復出，而且一上場就展現拚命防守態度，就算面對自己松山高中學弟也一樣。

「自己今晚表現頂多算是及格，畢竟受傷兩周沒上球場，還須找回感覺與節奏，」胡瓏貿說，「我想只要上場，就會積極對抗，更希望中華白小老弟努力挑戰老大哥，來證明自己的身手或表現，他們其實各有特色，未來發展都會很好。」

胡瓏貿當年帶領松山高中搶下HBL三連霸，隨後成為松山史上首位前往美國挑戰的球員，高國豪、孫思堯兩名中華白球員就是跟隨他的腳步，只是今晚在場上碰上自己學第，胡瓏貿仍然沒有任何保留，照樣拿出同樣防守拚勁對抗。

「我想自己應該開通了一條路，給予松山學弟不同的挑戰機會，」當年就讀美國夏威夷楊百翰大學的胡瓏貿說，「前往美國接受挑戰的話，面對全新旅程與環境，更看到不同的人格特質，我相信他們必定可以走出自己的路。」

當被問到是否顧慮自己腳踝傷勢？胡瓏貿一開始回答，「可能有一點顧慮吧！」但面對媒體的質疑聲浪，他才改口說：「沒有顧慮！」畢竟在這場比賽當中，他不只一次撲倒在地救球，更跟小老弟激烈對抗，根本沒把踝傷放在心上！

(中時電子報)