彭蔭剛先生個人聲明

彭蔭剛先生的個人聲明 (彭蔭剛先生提供)

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中時電子報
綜合報導

各位前輩、各位同胞：

七月十六日陸委會主委陳明通先生正式訪問美國，蔭剛以國民身份向陳明通主委呼籲，希望他訪美期間，不要讓臺灣成為美國對抗大陸之棋子。臺灣人民現在要的是「和平」，而非「戰爭」，蔭剛現將本年七月十一日致新任駐臺AIT處長信函刊登在報上，與國人共享。

酈英傑處長：

我是83歲居住在臺北市的中國公民。我們歡迎您來臺灣擔任美國在臺協會處長的新任職務。 我們很抱歉的告訴您，您來的時機很不好，因為臺灣又面臨了新的危機。

首先川普總統說，他將要重新考慮「一個中國政策」，同時準備將軍艦錨泊臺灣。 同時美國國會通過了「臺灣旅行法」，及要求出售更先進的武器予臺灣。 這對我們來說，意味著美國要利用臺灣作與大陸談判的籌碼。請不要忘記這是蓄意挑起臺灣與大陸間的戰爭。對我來說，我們只是一些普通的百姓，我們要的是和平，而不是再起戰爭，我們更不希望臺灣成為另一個越南或敘利亞。

我真誠地希望能夠透過您，告知貴國政府與國會來幫助我們，讓我們自行處理我們自己的家務事。我們中國人有五千年的歷史，我們有足夠的智慧可以解決自己的家務事。

我們再次感謝您對我們的協助，希望您在臺灣愉快，但確保無戰爭。

彭 蔭 剛

(中時電子報)

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