檢察官說法》兒子參與組織犯罪 父親竟然也遭罰？

2018年07月17日 00:01 中時電子報 呂承哲 文/台灣司法人權進步協會、編輯/

一位單親家庭之被告父親在民事法庭上向審判長陳述：「我兒子（共同被告）雖未成年（滿18歲，所涉參與詐欺集團之詐欺刑事案已遭判處罪刑），但平常很乖，警察局通知兒子製作筆錄後，才知道有參與詐欺集團的事，而且我兒子只分到新台幣（下同）2000元，不應該負擔原告即被害人遭騙走的650萬元。」之後民事法庭法官仍判決父親與未成年兒子須連帶賠償被害人（原告）650萬元。判決之法官又是網路鄉民所謂之「恐龍」嗎？實則不然，本案分析如下：

因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任，此為民法第184條第1項前段定有明文。又，數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任；不能知其中孰為加害人者亦同。造意人及幫助人，視為共同行為人。再按數人負同一債務，明示對於債權人各負全部給付之責任者，為連帶債務。無前項之明示時，連帶債務之成立，以法律有規定者為限。連帶債務之債權人得對於債務人中之一人或數人或全體，同時或先後請求全部或一部之給付。民法第185條及第272條、第273條分別定有明文。而無行為能力人或限制行為能力人，不法侵害他人之權利者，以行為時有識別能力為限，與其法定代理人連帶負損害賠償責任；法定代理人如其監督並未疏懈，或縱加以相當之監督，而仍不免發生損害者，不負賠償責任，民法第187條第1項、第2項定有明文。

本案之未成年兒子加入詐欺集團詐騙他人因而獲得財物，依民法第185條規定，該未成年之兒子與詐騙集團成員對被害人須負連帶損害賠償責任；而因未成年人之法定代理人即係其父，是依上述民法第187條第1項規定，父子兩人原則上亦須負連帶損害賠償責任，除非本案被告之父親能依民法第187條第2項規定，舉出證據，證明對其未成年之子之監督並未疏懈，或縱加以相當之監督，而仍不免發生損害者，方不須負賠償責任。而本案審理期間，因被告父親未能舉證證明，故承辦法官依法只能判決被告父子二人須連帶賠償被害人（原告）被騙走之650萬元。

至於為何被害人可以獨獨對本案父子二人求償650萬元，而不用再尋求其他詐欺集團成員負責，原因就是前述民法第273條所規定，連帶債務之債權人得對於債務人中之一人或數人或全體，同時或先後請求全部或一部之給付所致。也就是說，被害人只要能證明詐欺集團哪些成員確實有參與詐騙犯行，即不用找到全部詐欺集團之成員，就能對這些已經遭警查獲之詐欺集團成員提起民事訴訟求償。

為人父母者，雖為家計辛苦打拚，仍須緊密關懷家中子女，尤其是未成年兒女，才不會讓其誤入歧途，留下難以抹滅之記錄，更不會讓自己辛苦累積之財富，平白替詐欺集團首腦賠償給被害人。

（本文由台灣司法人權進步協會會員、台中地方檢察署主任檢察官張文傑提供）

(中時電子報)