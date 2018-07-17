妙齡女控訴遭酒後性侵 男：內射有給300呀

2018年07月17日 00:02 中時電子報 吳家詮

桃園市1名30歲的賴姓男子，先前與女性友人小優（化名）相約喝酒，未料他竟趁對方酒醉之際，不但撕破小優內褲性侵，還強壓對方頭部逼迫口交；賴男應訊時辯稱，他與小優正在交往，經過對方同意才做愛，但不小心射在裡面，遂給小優300元購買避孕藥；檢方認為，小優自稱二度遇害卻沒求救，而且事發1個月後才報案，認定賴男罪嫌不足，偵結後予以不起訴處分。

北部地區一名妙齡女子與男性友人相約海產店消夜，酒過三巡之後，她被載往汽車旅館，她指控遭對方趁她不勝酒力時，被褪去了內衣褲性侵，隔天還押著她的頭強迫口交，讓她受到很大傷害，於是報警提告該男子性侵，但是該男喊冤說，當時有徵得同意，而且因「不小心」內射，還給了她300元買「事後藥」避孕。

承審檢察官面對各執一詞的雙方，也是相當頭痛，於是找來當事人問個詳細，據提告的女子說，她與對方男子僅是朋友關係，並沒深入交往，當天自己在海產店喝醉後，被載到汽車旅館性侵得逞，隔天一早她醒來後發現，身上內衣褲全都不翼而飛，下體還有紅腫疼痛感，尚未開口質問前，又被逼她含其下體口交，她不斷閃躲並尖叫：「不要！」，還是被硬塞，壓著侵得逞。

她還說，事發後不到1個星期，對方又約她到汽車旅館喝酒，2人在床上玩骰子輸的罰喝酒，據《三立新聞網》報導，因女子不勝酒力先醉倒，被告男就撕破她的內褲，她想抵抗卻仍遭性侵得逞，而且2次都因害怕才未向旅館人員求救。

檢方調查至此，終於有了一些眉目，認為被害女子自稱遭到性侵，卻之後再次應對方邀約到旅館喝酒，而且兩次性侵都沒求救，與一般常理不符；另外，她在案發1個多月才報案，證物內褲也清洗過，導致無法進行採證；檢方認為，除女方單方面指控外，並無其他證據證明對方男子性侵，偵結後予以不起訴處分。

(中時電子報)