稱北市柯綠分手藍營必勝！ 梁文傑節目上暴走網笑瘋

國民黨台北市長參選人丁守中。(中時資料照)

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中時電子報

2018年台北市長選舉最新民調日前出爐，無黨籍的柯文哲36.7%領先、國民黨丁守中27.7%拿下第二、民進黨的姚文智以13.8%穩居第三，面對柯文哲挾帶超強氣勢對決藍綠，民進黨北市議員梁文傑在節目上分析戰情，卻說出「綠柯分手，國民黨推出稍微不錯的候選人一定會贏」，被網友笑稱是暴走，竟為了打柯扯對手會贏得選舉。

梁文傑一反強力批評國民黨的常態，在《年代向錢看》節目指出，他不認為國民黨是已經倒閉的政黨，而且台北市現在柯綠分裂的狀況來看，丁守中若是贏不了這場選舉，應該抓去槍斃。主持人陳凝觀提問，「丁守中就是個沒有魅力的政治明星，才會在這樣的格局裡頭敗選？」梁文傑解釋，「以國民黨在台北市的能量，國民黨如果一個.稍微還不錯的候選人，他一定贏，因為綠柯分手，台北市的結構就是這樣」。

對於梁文傑這番言論，網友紛紛留言表示「梁文傑這語病真的超大 你怎麼不講要是DPP派一個更好的也會選得不錯」、「酒店梁跟開房堅當初喊最大聲要跟柯分手，綠要自提，還說這都是柯自己求來的，還說主席要承擔，怎麼現在都縮了？」、「反正推姚在民進黨的規劃裡就是要挺國民黨」。

不過梁文傑也提到，很多人都說丁守中現在的打法是「佛系打法」，以國民黨在台北市的能量，若是這場選舉選輸了，丁守中的確要完全負責，網友就留言「問題國民黨不錯的人是誰」，看來國民黨北市選戰策略還未受到選民認可，還是不能因此鬆懈。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇網址

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