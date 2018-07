林彥君甘蔗吸管熱銷 哈孝遠虧：可能淡出演藝圈

2018年07月17日 00:09 時報周刊 林彥君

林彥君(151)跟哈孝遠(小哈)出席「百人百堂英語大考驗」擔任活動大使,151近期也獲得了環保甘蔗吸管的首賣權,她也因為近期學英文,馬上學會sugarcane straws(甘蔗吸管)這個單字,151透露,當時接觸甘蔗吸管時,有去盧老闆讓她授權,「老闆看在我的誠意,也是正妹的份上答應」,她表示本來預計要賣100組甘蔗吸管,因為價格相較其他店家便宜,反應熱烈,一天就賣出5000組,小哈還虧她:「以後噱翻了,可能要退出演藝圈」。

151表示因為英文程度很爛,所以錯過和外國人,哈孝遠透露「151是很多外國人的菜,我覺得很奇怪,他們是不是有戀童癖?」151為了要跟外國人溝通,希望能有工作上的火花,會刻意背小吃的英文說法。

151透露曾出國遭受到餐廳歧視,本來要用餐,卻等40~50分鐘都沒有人願意上前服務 ,點了餐後,又被刻意忽略沒上菜,直到生氣要上前理論的時,發現自己竟無法用英語表達出怒氣,「連跟店家吵架撂狠話也無法,當時發現學好英語真的好重要。」

哈孝遠則表示,因為英文程度爛發生過糗事,「高中暑假去美國做籃球移地訓練,有間固定會去的餐廳,裡頭有位感覺對我有意思的女生,某天突然對我說:『You’re so cute』」,因為他當下很慌亂,不知道該怎麼回應,於是就回應:「Can I have two fried chickens?」,一樁可能萌芽的異國戀曲就這樣無疾而終,也從那天起發誓要學好英語。

(時報周刊)