林彥君甘蔗吸管熱銷 哈孝遠虧：可能淡出演藝圈

2018年07月17日 00:09 時報周刊 林彥君

林彥君（151）跟哈孝遠（小哈）出席「百人百堂英語大考驗」擔任活動大使，151近期也獲得了環保甘蔗吸管的首賣權，她也因為近期學英文，馬上學會sugarcane straws（甘蔗吸管）這個單字，151透露，當時接觸甘蔗吸管時，有去盧老闆讓她授權，「老闆看在我的誠意，也是正妹的份上答應」，她表示本來預計要賣100組甘蔗吸管，因為價格相較其他店家便宜，反應熱烈，一天就賣出5000組，小哈還虧她：「以後噱翻了，可能要退出演藝圈」。

151表示因為英文程度很爛，所以錯過和外國人，哈孝遠透露「151是很多外國人的菜，我覺得很奇怪，他們是不是有戀童癖？」151為了要跟外國人溝通，希望能有工作上的火花，會刻意背小吃的英文說法。

151透露曾出國遭受到餐廳歧視，本來要用餐，卻等40~50分鐘都沒有人願意上前服務 ，點了餐後，又被刻意忽略沒上菜，直到生氣要上前理論的時，發現自己竟無法用英語表達出怒氣，「連跟店家吵架撂狠話也無法，當時發現學好英語真的好重要。」

哈孝遠則表示，因為英文程度爛發生過糗事，「高中暑假去美國做籃球移地訓練，有間固定會去的餐廳，裡頭有位感覺對我有意思的女生，某天突然對我說：『You’re so cute』」，因為他當下很慌亂，不知道該怎麼回應，於是就回應：「Can I have two fried chickens？」，一樁可能萌芽的異國戀曲就這樣無疾而終，也從那天起發誓要學好英語。

(時報周刊)