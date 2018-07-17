小嫻拍戲爆汗內衣擠出汁 劉香慈聞異味滿是感激

2018年07月17日 01:58 時報周刊 林彥君

劉香慈、小嫻日前上《一袋女王》宣傳新戲，和許效舜、小馬、沈世朋聊當兵甘苦談，小嫻表示，「拍戲期間有時候一拍就是從早到晚一整天，全身真的就是汗如雨下，軍服裡面有穿著排汗運動內衣，下戲回到宿舍脫下上衣，整個房間臭酸到不行，而且內衣扭一扭還可以擠出水。」

劉香慈也表示，拍戲空檔工作人員會幫她們撐大傘遮陽，可是對方一撐傘舉起手，也是一陣「濃厚」的味道襲來，劉香慈透露，「看到他們衣服上滿身都是鹽巴結晶滿是不捨，加上對方也是好心幫忙遮陽，對於異味也會心存感激的忍耐著。」

沈世朋說下部隊抽籤前，遇到其他單位來選兵，他身高176公分，馬上就被空降部隊點名挑走，他靈機一動跟長官說內急要上廁所，長官不疑有他就讓他去，沈世朋一進廁所立馬從窗口跳出去，東躲西躲躲到挑兵的長官走人，他才悄悄地走回部隊等抽籤。

沒想到沈世朋竟然抽中「金馬獎」，得去金門當兵，他到部隊後，才知道自己是被金門防衛部迎賓館的長官挑走，「每天練倒酒、洗碗盤、熟悉KTV的歌唱帶，還有負責招待到金門勞軍的藝人。」當時跟演藝圈完全連不上邊的沈世朋，當兵時接連接待了當年紅透半邊天的L.A. Boyz、周慧敏、郭富城、劉德華、葉蘊儀及葉蒨文等人。

許效舜當年是因為美麗島事件憲兵鎮暴部隊人數不足，下修選兵標準，才會讓身高僅168公分的他成為憲兵，許效舜笑說因為如果身高都是175公分以上，拿著鎮暴盾牌會被打到頭，所以自己的身高才是最剛好，這句話讓巴鈺不禁笑問：「請問舜哥你是拿臉去擋嗎？」小馬一聽趕緊接話說：「舜哥是擋了之後臉才變成這樣子的」，讓全場笑歪。

(時報周刊)