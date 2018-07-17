「普普」聯合記者會 川普稱普丁是「好對手」

雙普在4小時的密會後，兩人一同進行聯合記者會，會前普丁送給川普一顆足球當紀念品。(圖/美聯社)

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中時電子報

美國總統川普和俄國總統普丁在芬蘭首都赫爾辛基的閉門會議結束後，兩人召開聯合記者會，川普說「美俄關係曾經很糟，但是在4小時前開始好轉，普丁是個好對手，這是一句讚美詞」，而普丁則強調他沒有干涉美國總統選舉，對美國撤出伊朗核協議感到擔心。

川普在收到足球後，轉交給台下的梅蘭妮雅。(圖/美聯社)

雙普的閉門會議大概進行了4個小時，兩人離開會議室後就對記者發表會談成果，此時一名身份不名的美國男子，手舉反對核武器的相關標語，立即被安全人員架離現場，成為這場聯合記者會開始前的小騷動。

一名美國男子手持標語寫著「核武器禁止條約」，隨後他被安全人員架離。(圖/美聯社)

隨後美國與俄國總統各自發表會談心得，普丁說，他與川普的此次會晤，雙方相當坦誠，因此是一場具有成果的談判。美俄關係有複雜的一面，但兩國沒有那麼大的利益衝突。他提到美國撤出伊朗核協議，並且表示擔憂，他認為原本的核協議使得伊朗成為世界上最受控制的國家。之後普丁提到，他並沒有干涉2016年的美國總統大選，所有指控都不正確。

川普說，我稱普丁為很好的競爭對手，這是一項讚美。在會晤之前，美俄兩國的關係很差，顯然是都犯了一些愚蠢的錯誤，是應該受到外界批評。然而在4小時之前，局面出現了轉機，美國現在已經和俄羅斯可以走在一起了。

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順著普丁否認操作美國選舉的說法，川普說，他再次譴責特別律師的調查，因為所謂「俄羅斯干涉2016年大選，對美國來說是一場災難。」

記者提到美國大陪審團上週起訴的12名涉嫌以網路影響美國選舉的俄羅斯人，詢問普丁的看法，他說「我不熟悉那是什麼事情，川普有和我提過，我會回去調查一下。」

(中時電子報)

文章來源：Trump and Putin meet in Helsinki

文章來源：WATCH Putin and Trump Hold Press Conference After Tete-a-Tete Talks in Helsinki

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