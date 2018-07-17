陳竹昇、蔡燦得默契佳 主持人籲觀眾熱情支持電影

2018年07月17日 01:58 時報周刊 林彥君

《第20屆台北電影獎頒獎典禮》於14日圓滿落幕，典禮大開場的歷屆得獎影片回顧收視，及主持人蔡燦得和陳竹昇出場即掀起典禮高潮，今年第四度主持的蔡燦得特別感謝幕前幕後工作人員：「太開心了！更開心的是為典禮付出的所有台前幕後的夥伴，大家辛苦都值得了，每參與一次典禮，我都可以感覺身為電影人的熱情和驕傲，如果因典禮而認識不熟悉或還沒上映的電影，希望大家直接進戲院支持他們，電影需觀眾給予肯定，就像典禮也得到觀眾支持一樣。」

首次主持的陳竹昇也表示：「藉由主持機會看完所有參賽的作品，無論是新朋友、老朋友，都在影像工作中努力著、堅持著，具有無限的創作能量和爆發力，對我來說，是很大的鼓勵，尤其在典禮現場看到歷屆主席及得獎者們，因為20屆回來踴躍參與，就像拍電影大家為一件事共同努力的心情，內心感動更是不可言喻。」

《第20屆台北電影獎頒獎典禮》今年由臺灣電視台全程live轉播，收視成績創新高、優於以往歷屆，其中「百萬首獎」揭曉最受矚目，得主《幸福路上》導演宋欣穎領獎致詞收視達0.57；「最佳劇情長片」《誰先愛上他的》導演徐譽庭上台致詞與「最佳女主角」謝盈萱領獎致詞收視同為0.52、「最佳男主角」邱澤領獎致詞收視則為0.42。

主持人陳竹昇對於台北電影節主辦單位、製播的台視及搭檔蔡燦得均致上最深感謝：「感謝北影一路以來對台灣電影的支持，提供參賽作品的資料和介紹，甚或是導演或演員的過往經歷，讓我對參與人員有更完整了解。感謝台視專業團隊對節目內容的發想、整合、討論，也給主持人有發揮的空間。最後要謝謝我的搭檔蔡燦得，因為阿得豐富的主持經驗，帶領我渡過這美好又溫馨的台北電影獎頒獎典禮。」

(時報周刊)