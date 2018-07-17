唱衰綠全代會 吳子嘉：所有年輕人已經離開了民進黨！

2018年07月17日 01:49 中時電子報 黃麗蓉

民進黨15日以「改革，挺下一代」為題召開全代會，蔡總統致詞說，年底九合一選舉，是改革與反改革的對決。媒體人吳子嘉在政論節目直言，不是改革跟反改革的問題，而是應把你過去的缺點，在全代會大大認錯，昨天看起來像是個嘉年華會，更不能說跟年輕人的接觸方式不對，其實，所有的年輕人已經離開民進黨了。

吳子嘉指出，現在中央政府執政不利，已是一個鐵一般的事實，全國的民調看來，蔡英文總統的民調滿意度，都在3成左右徘徊，賴清德的內閣閣揆民調，則已經死亡交叉。如果跟改革要把掛勾的話，好像也不是很公平，怎麽改革改到民調下滑，這到底怎麽回事？因此，蔡主席在全代會說這是一個改革和反改革的戰爭，吳子嘉說，其實，這個戰爭大部分已經結束了。

吳子嘉點出，首先，黨產的改革已經結束了，因國民黨被打趴了，吳敦義每天到處籌款借薪水，已經證明國民黨已經沒有錢了，國民黨沒有錢，黨產就結束了。第二就是年改，年改應該要獲得很大的掌聲才對，是為了下一代，為了解救國家的財政危機，既然是解救國家的財政危機之後，下一代應該會有很高的支持度才對。不過看看游盈隆所作的民調，在改革的魄力與決心上有45.9%，顯示老百姓在改革這項目是肯定的，因此蔡政府民調持續下滑，跟改革無關。

吳子嘉強調，11月24日民進黨是否能贏得再一次勝利的關鍵，不是改革和反改革的問題，而是應該要把你過去的缺點，在全代會做一個很大的認錯，當天看起來就像是個嘉年華會，對過去的問題絲毫不談，她不能說我們跟年輕人的接觸方式不對，這是不對的，而是所有年輕人已經離開民進黨了，因為年輕人產生了憤怒感和不滿。

美麗島電子報董事長吳子嘉在政論節目《年代向錢看》坦言，當蔡英文宣示我們的經濟是一片榮景的同時，年輕人的感受完全相反，是非常負面的，也就是說，當政者跟老百姓或跟年輕人的落差非常大，當權者已經離開人民愈來愈遙遠！

(中時電子報)