悶熱三伏天！西半部高溫36度 東部防大雨！「山神」颱風快生成

2018年07月17日 05:25 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

夏季高溫再啟動！從今（17日）開始，就進入又濕又熱的「三伏天」了！今天全台依舊是悶熱天氣，西半部高溫上看36度，氣象局針對全台9縣市發布高溫警示。今天東部迎風面水氣將逐漸增多，降雨機率增加，氣象局今早已針對新北、宜蘭、花蓮、台東、屏東發布大雨特報，另針對9縣市發布陸上強風特報。此外，菲律賓熱低壓有望成為今年第9號颱風「山神」。

氣象局針對全台9縣市發布36度高溫警示。（圖取自氣象局網頁）

從今天起就要「入伏」了，2018年的三伏天共計40天，初伏為7月17日至7月26日共10天；中伏為7月27日至8月15日共20天；末伏為8月16日至8月25日。

氣象局今（17日）早已針對新北、宜蘭、花蓮、台東、屏東發布大雨特報，另針對9縣市發布陸上強風特報。（圖取自氣象局網頁）

今日台灣依舊是悶熱的夏季天氣，大台北地區及馬祖有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。另今日日熱帶性低氣壓外圍環流影響，台灣東半部地區及恆春半島有短暫陣雨。

溫度方面，今日各地白天天氣較為悶熱，西半部高溫約34至36度，東半部約32、33度，其中又以桃、竹、苗及嘉義有36度以上高溫出現的機率。紫外線指數達過量甚至危險級，外出需做好防曬工作並適時補充水分。

今、明兩天東半部（含綠島、蘭嶼）及南部沿海地區有較大風浪或長浪發生的機率；東沙島將有9到10級強陣風，另黃海南部有局部霧，請注意。

此外，在菲律賓北方海面有一熱帶性低氣壓，持續向西移動，氣象局不排除成為輕度颱風，如颱風真成形，將是今年第9號颱風「山神」。

至於民眾關心的空氣品質，今日，三義及中部空品區為「橘色提醒（對敏感族群不健康）」等級，竹苗、雲嘉南及高屏空品區為「普通」等級，北部、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級。

(中時電子報)