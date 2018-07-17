悶熱三伏天怎開胃？現撈鮪魚吃到飽、竹筍沙拉透心涼

2018年07月17日 06:47 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

熱熱熱！今（17日）開始，就進入又濕又熱的「三伏天」了！面對高溫酷暑，要怎麼吃得健康又開胃呢？趁著暑假來新北最高景觀餐廳「50樓Café」嚐美味夏季料理吧！不用到屏東東港，現撈鮪魚變化十多種特色料理！冰鎮綠竹筍搭配沙拉醬透心涼、100％現榨西瓜汁喝香甜，小朋友還能動手挑選，由主廚調配出屬於自己義大利麵！坐擁絕佳景觀，美味特色料理吃到飽 今夏就用舌尖來品味一趟異國旅程吧！

冰鎮竹筍沙拉透心涼。

50樓Cafe-帕達起士酪梨爐烤蝴蝶蝦。（Mega 50提供）

夏天爆表高溫，熱到沒胃口？來全國最高自助餐廳「50樓Café」吹冷氣賞美景，全廳環繞大片落地明窗，飽覽101大樓領軍的雙北無邊景致！擁有25年資歷冠軍主廚陳俊杉為炎夏擬定了消暑計畫，將於7月16日至8月31日推出「仲夏好食光」。

現撈鮪魚剖面秀精彩又開胃。

●鮪魚料理吃到飽！剖面秀精彩又開胃

這次的「仲夏好食光」活動，特色之一是現撈上岸、價格不菲的整隻黃鰭鮪魚。鮪魚的不飽和脂肪酸內富含EPA和DHA，對於預防膽固醇過高和血管硬化有幫助，營養價值高，尤其是炎熱夏天，吃起來更開胃。

檸香果醋香草鮪魚。

經陳主廚庖丁解魚後，從頭到尾通通入菜，包括生魚片、炙燒握壽司、香蔥鮪魚軍艦捲、檸香果醋香草鮪魚、夏威夷生醃鮪魚、普羅旺斯煎鮪魚、奶油檸檬燴鮪魚、三杯鮪魚尾、香蒜醬燒鍋巴鮪魚…等。

50樓Cafe-起士焗烤竹筍馬鈴薯。（Mega 50提供）

●冰鎮綠竹筍透心涼 搶救寶島水果創意料理

炎炎夏日，綠竹筍進入盛產期！綠竹筍具有高纖維、低熱量、低膽固醇的營養價值，是夏日清涼消暑的絕佳食材。經過陳主廚創意包裝，在地鮮採的新北綠竹筍也被豪邁的做成竹筍沙拉、起士焗烤鮮筍洋芋、雙筍炒雙鮮…等佳餚。

50樓Cafe-芒果煉乳冰&老鷹紅豆冰。（Mega 50提供）

近來農產新聞躍上頭條，為助寶島果農一臂之力，主廚的創意之作更是色香味俱全，像是水果沙拉佐火龍果醬、菌菇優酪豬肉捲佐焦糖鳳梨醬、香蕉巧克力棉花糖披薩、香蕉杯子蛋糕、古早味鳳梨冰棒、火龍果冰淇淋…等。

50樓Cafe-稻草牛。（Mega 50提供）

●美景與美食！夏日嚐美味吃健康

美食和風景，可以抵抗全世界所有的悲傷和迷惘！針對暑假，50樓Café自助餐廳也推出多款優惠，如加入該餐廳官方Line@好友，不分平假日用餐，即享四人同行一人免費的優惠！另餐廳還有從7月16日至9月30日消費滿二千送二百的回饋！趁著日頭赤炎炎，不妨相揪好友來趟「仲夏好食光」，用美食和美景療癒身心，用滿滿感動累積夏日回憶！

(中時電子報)