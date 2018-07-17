建設公司熱心行善 3主題公益活動回饋社會

遠雄建設8月5日將由紙風車劇團演出《小小羊兒要回家-三國奇遇》精彩節目，為「海洋公益夢想季」揭開序幕。（盧金足翻攝）

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總太地產團隊發起員工親子參與淨山活動，落實企業社會責任。（圖／總太地產提供）

建商投入公益活動，不只為企業形象加分，也凝聚團隊向心力！遠雄建設、總太地產銷售的建案買氣熱，落實企業社會責任，行善熱心也強強滾！

遠雄建設推動「海洋公益夢想季」，在「遠雄之星6」接待中心舉辦「紙風車劇團公演」、「海洋星樂園」、「中秋親子月光影院」等三主題的大型活動，遠雄文教公益基金會也配合活動捐助公益，並向伊甸基金會採購公益餐盒做為活動贈禮，以愛心行動回饋社會。

迎接暑假，遠雄建設將於8月5日舉辦由紙風車劇團演出的《小小羊兒要回家-三國奇遇》精彩節目，為「海洋公益夢想季」正式揭開序幕。

第二、三場「海洋星樂園」、「中秋親子月光影院」選在中秋節前夕登場，活動期間，「遠雄之星」將化身一座充滿歡笑與夢想的「海洋星樂園」，現場除了有旋轉木馬、摩天輪、海盜船、貝殼沙池、巨型水管等設施外，還精心安排海洋大使人偶唱跳表演。

外，「中秋親子月光影院」將布置戶外大螢幕，讓親子們可以欣賞充滿溫馨與視覺震撼感的主題電影，享受幸福月光下的團圓時光。

總太地產則認養台中市大坑9號、9之1號步道，協助環境清潔維護、植栽綠地養護，7月初結合公司共識營活動，號召同仁舉辦淨山活動，讓團隊沿著認養步道而上，共清出近十袋垃圾，登山健身之外也隨手做環保，親近自然、強健身心。

總太地產董事長翁毓羚指出，該公司透過各種具體行動落實社會企業責任，認養大坑步道，同時也持續贊助學生運動選手、定期至育幼院參訪協助，行善不是紙上作業，更實際邀請同仁親身參與，淨山活動體會環保的重要。

值得一提的是，總太地產團隊到育幼院扮演耶誕老公公，透過與院童的交流親身感受施比受更有福的珍貴價值，實踐總太地理凝聚「同理心」、「與人為善」的企業核心價值。

(中時 )

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