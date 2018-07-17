7月17日三大報頭版要聞

2018年07月17日 07:27 中時電子報 綜合報導

@中國時報

新閣員昨上任，前法務部長邱太三疑因不執行死刑恐衝擊年底民進黨選情去職，根據本報最新民調，高達8成民眾不贊成廢除死刑，8成6更要求法務部應盡速執行死刑。執行死刑勢必成為新任法務部長蔡清祥，難以逃避的課題。

世界盃足球賽甫於俄羅斯落幕，美國總統川普與俄國總統普丁的「普普高峰會」，昨在芬蘭首都赫爾辛基總統府登場。雙方一對一單獨會面2小時後舉行擴大會議，最後以記者會壓軸。在這場舉世矚目的強強對話中，雙普除討論雙邊關係、反恐、北韓、敘利亞與烏克蘭局勢，也就俄方涉嫌干預美國大選交換意見。雙普對會談結果表達滿意，但同意無法一次化解所有歧見。

雲林政壇震撼彈！原本要參選下屆縣議員的斗六市長謝淑亞，16日與國民黨雲林縣長參選人張麗善共同舉行記者會宣布她放棄選縣議員，以副手身分協助張麗善競選下屆縣長。謝淑亞表示，她挺的是大是大非、公平正義、人人在司法前平等。

決戰中台灣！民進黨輔選列車首站開到台中！身兼黨主席的蔡英文總統16日與台中市長林佳龍、黨籍立委、現任市議員及提名議員參選人舉行輔選會議。參選人對近來年金改革等議題憂心衝擊選情；蔡英文表示，綠色能源、年金改革等都是為下一代，對的事一定要堅持，有人惡意抹黑、唱衰，大家「免驚」，希望台中市選舉能夠全部紅不讓！

@旺報

面對美國高關稅一波波的報復行動，中國以實際數據化險為夷，16日公布第2季國內生產毛額（GDP）成長率達6.7%，繳出亮麗成績單，在風暴中平安闖過第一關。很顯然中國透過擴大內需，加快技術升級腳步，全面應戰，其中內需已成為對抗這波中美貿易戰火的中流砥柱，是中國經濟成長的穩定器，也是最大的幕後功臣。

陸美貿易戰波及全球，被視為陸歐合作重頭戲的第20次陸歐領導人會晤16日於北京人民大會堂登場。雙方昨日發表聯合聲明，強調將致力打造開放型世界經濟，抵制保護主義與單邊主義。大陸還將發布《中國對歐盟政策文件》以回應歐盟的關切。歐洲理事會主席圖斯克在致詞時呼籲，不發起貿易戰並勇敢地改革國際秩序是陸、美、歐、俄等國的共同責任。

大陸「央媽槓上財政爹」!中國人民銀行（大陸央行）銀行研究局局長徐忠近日公開撰文，從各角度直指財政部擴大支出政策不積極、減稅降費效果存疑等，如此大動作也讓市場聞到財金財稅新一波變革的味道。業界觀察短期來看可能會出現財政支出擴大；長期則會從財稅金融包含投資、稅制、人民財富分配等制度上出現改變。

本屆世界盃，法國隊奪冠關鍵之一當屬超級新星姆巴佩（Kylian Mbappe）。大陸業者看準背後商機，紛紛以各種名義申請商標，讓商品能沾沾大力神盃的光芒。據聞姆巴佩相關商標從6月30日至7月6日為止，在短短7日間，申請數量已暴增到137份。

@工商時報

財政部有意啟動新一波金融改革？在金管會主委顧立雄釋出金控「民民併」後，新財長蘇建榮上任後隨即拋出長期施政目標將進行公股管理，提升公股管理績效，若有兩個公股銀行合併後對其業務有良好效果且雙方合意，對「公公併」也會樂觀其成。

包租代管政策實施不到一個月，已吸引上百家業者登記參與這項業務。內政部將於8月中旬組團赴日本取經，而日本賃貸協會也將於7月底率團來考察台灣市場，日本宅都、東急、東京都等3家大型房屋租賃企業，對台灣市場很有興趣，有意參與我包租代管業務。

星宇航空董事長張國煒昨（16）日與總經理翟健華赴英國Farnborough Airshow（法恩堡航空展），與Airbus（空中巴士）簽訂17架A350XWB購機意向書，包含5架A350-900及12架A350-1000，成為國內首家導入A350-1000的航空公司，依牌價計算，總額高達60億美元（約新台幣1,800億元）。

全面屏手機加速普及，超聲波屏下指紋辨識成為各家廠商積極開發的技術。外傳三星將在2019年的高階S10、高階A系列與Note 10新機上採用高通的超聲波屏下指紋辨識，與高通合作開發技術的GIS-KY業成、歐菲光將成為主要供應商，估計年出貨量高達6,000萬套，單價超過10美元，挹注2019年成長動能。

(中時電子報)