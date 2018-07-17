獨〉法國贏了 晶華找他快「閃」甜點

2018年07月17日 07:42 工商 姚舜

「1789 Cafe Patisserie」主廚拿手的覆盆子「杏仁香草」、「無糖巧克力」與「檸檬香橙」等3款磅蛋糕，即日起也可在台北晶華買到。（圖／台北晶華酒店）

1789這一年改變了法國的歷史，所以瑟瑞爾決定以「1789」為店名賣法式甜點。（圖／台北晶華酒店）

法國隊在世足賽捧回了金盃當紅。趁著這波法國熱潮，台北晶華酒店決定請來知名法國甜點店「1789 Cafe Patisserie」，自今(17)日起到館內一樓的「Regent Gift Shop」，以及B2的「祕密花園」快閃，除了「磅蛋糕」外，並販售外層閃閃亮亮的「閃電泡芙」，供喜歡法式甜點的吃貨與食客內用或外帶。

為了傳遞美好生活體驗，晶華酒店近年扮演平台持續請到國際名廚客座，以及優質食品商家到館內快閃。每次請到的主廚、店家，背後都有精采故事值得與消費者分享，這回請到「1789 Cafe Patisserie」快閃，除特別為晶華客製的3款獨家口味閃電泡芙是亮點，其以「1789」為店名，是因為這一年，是改變法國歷史的一年，甚至整個歐洲歷史都在這一年後產生了翻天覆地的變化。1789這一年，跟如今大家能享受法國美食、尤其是法國美味甜點，也有很大關係。

是的，1789年，正是法國大革命開始的年份，法國的君主封建制度也因法國大革命而被推翻。原本只在皇宮貴族家中作菜的的大廚們開始有自主權，可以自行在外開設餐廳或店舖，這些皇室御廚或貴族家廚們們競相大顯身手，其中又以甜點主廚們的烘焙店最受到市場的接受與歡迎。從此，精緻頂級的手藝與皇室美味進入平凡人的日常生活，全面提升了法國人對於甜點的品味與要求，1789年也就成為法國甜點史上的一個里程碑。

因此，當「1789 Cafe Patisserie」的法籍主廚瑟瑞爾(Cyrille Courant)與他的德國太太在2013年定居於台北時，便決定以「1789」為其甜點店命名，店內提供許多款原創的法式糕點、巧克力，其中又以繽紛精緻、外皮膨鬆酥脆、內餡甜蜜香軟的閃電泡芙最受到消費者的歡迎，造成排隊購買的熱潮持續不退。

本次於晶華限定快閃的品項當中，有三款是主廚特別為晶華所創作的，包括飄淡雅茶香、入口尾韻帶有獨特牛奶香氣的「柚香金萱茶泡芙」，嚐來香甜不膩口。「芒果紅心芭樂泡芙」則是選定季節限定的新鮮芒果，搭配自製紅心芭樂果凍所製成，果香酸甜馥郁是配合艷夏的時令首選。而結合椰子奶油、香氣十足的焦糖，以及老抽所製成的「焦糖椰子老抽泡芙」，是將看似衝突的味道交織成令人驚豔的美味，鹹甜搭配得宜、獨一無二的創新值得仔細品味。

除上述三款全新上市的獨家口味之外，「1789 Cafe Patisserie」店內人氣口味如荔枝覆盆莓、馬達加斯加巧克力、栗子，也會同步販售(每款150元)；此外，主廚拿手的覆盆子杏仁香草、無糖巧克力、檸檬香橙等三款磅蛋糕也可以在晶華享用得到(每款600元起)。

(工商 )