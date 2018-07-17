MLB》明星賽先發投手 紐約兩王牌都落選

2018年07月17日 07:53 中時電子報 盧品青

國民薛爾瑟獲選國聯先發投手。(美聯社)

大聯盟明星賽18日上午開打，將由國民王牌薛爾瑟(Max Scherzer)擔任國聯先發投手，紅襪左投賽爾(Chris Sale)擔任美聯先發。這是賽爾連續7年入選全明星賽，並且是連續3年擔任美聯先發投手，包括2016年他還在白襪的時候，是史上第3位榮獲這個殊榮的投手。

紐約兩大王牌投手都沒搶到這個位置，國聯大都會狄葛朗(Jacob deGrom)擁有全聯盟第1的1.68自責分率，明星賽前先發19場只有23分自責分。可惜大都會本季正跟馬林魚輪流墊底，狄葛朗居然只有5勝4敗，並且4場敗投全是「優質先發」，實在悲情。

美聯勝投王、洋基王牌塞弗瑞諾(Luis Severino)沒有選上也很遺憾，他今年已經繳出14勝2敗，勝率8成75，包括1場完封勝，自責分率2.31，而且球季還剩下超過三分之一！明星賽後他將要挑戰生涯首度單季20勝。洋基投手上回搶到先發位置的是2001年「火箭人」克萊門斯(Roger Clemens)。

紐約媒體為這兩位強投抱屈，不過國聯先發薛爾瑟今年12勝5敗、總局數134.2、182次奪三振都是國聯第1，而且他是明星賽主場國民的投手，狄葛朗輸給他似乎也是沒辦法的事。塞弗瑞諾則與賽爾十分接近，最後美聯明星隊教頭，也就是太空人總教練辛屈(A.J. Hinch)點名由賽爾先發。

(中時電子報)