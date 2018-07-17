2字道盡執政敗筆 沈富雄：年底選戰民進黨來不及了

圖為兼任民進黨主席的總統蔡英文。（資料照,黃世麒攝）

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中時電子報
／綜合報導

民進黨日前發表「改革挺台灣 年金改革篇CF」，30秒的影片主要內容是前總統陳水扁、馬英九和總統蔡英文的談話，凸顯年金改革「大家都說過」，但只有蔡英文總統做到。對此，前民進黨立委沈富雄說民進黨政府花了很多力氣，去做民眾「無感」的事情，離選戰只剩4個多月，「現在來不管用出什麼招，都有一點來不及了。」

民進黨推出的年金改革影片，說明這個月上路的年金改革，未來還有一系列廣告，向台灣人民報告改革的成果。廣告旁白說著：「年金不改革，馬上就破產。」並依序播出前總統陳水扁說的：「改革是痛苦的，改革也是要付出代價的。」前總統馬英九說過：「今天不做，明天就會後悔。」總統蔡英文提到：「越是困難的改革，就越要有承擔的勇氣；前人做不到的，我們必須扛起這個責任。」

對此，沈富雄在政論節目《少康戰情室》上指出，他覺得民進黨現在包括主席在內，感受到選情低迷，選情低迷就會氣急敗壞，氣急敗壞就會出手笨拙，出手笨拙就會像克羅埃西亞一樣踢進烏龍球。氣勢若好怎麼做怎麼好，氣勢不好無論做什麼都很糟糕。

對於民進黨日前的年金改革廣告，沈富雄說他覺得這樣是無效的。沈說軍公教年改搞這麼久，大家都心裡有數，「其實你問做民調的，問大家對年改，其實反對的人並沒有那麼強烈也沒有那麼多，其實還算不錯。但是民進黨在很多領域包括轉型正義，轉型正義大家不是反對，是無感」。

沈富雄說民進黨政府執政這兩年來，花了很多人力去做「無感」的事。沈說，若民進黨支持度破30就麻煩了，那以前是在30%那邊，就是沒有破底，一旦破底來到25%左右，剩下4個多月的時間就要投票了，「我覺得民進黨現在不管用出什麼招，都有一點來不及了」。

(中時電子報)

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