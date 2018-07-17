三星 「廚魔」領鮮出航 郵輪也有米其林可嘗

2018年07月17日 08:09 工商 姚舜

這是米其林三星名廚「廚魔」梁經倫以「分子廚藝」在〈世界夢號〉上設計的開胃小菜〈碧海明珠〉。（攝影／姚舜）

三星名廚梁經倫用了蓮子慕斯、蓮花花瓣、蓮藕與荷葉等食材，搭配加拿大野生黑鱈魚，展現高妙廚技。（攝影／姚舜）

用奶油奶鮑魚再搭配用黃雞湯煨煮的9年義大利陳年米做成的燉飯，三星「廚魔」梁經倫在〈世界夢號〉演繹的這道菜「技貫東西，味融華洋」，非常有特色。（攝影／姚舜）

「廚魔」為〈世界夢號〉設計的甜點是用木瓜Parfait、夏威夷果凍、海帶蛋白霜，以及用餅乾屑共構，呈現海灘的意象。（攝影／姚舜）

星夢郵輪〈世界夢號〉的火鍋餐廳，提供麻辣鍋或鴛鴦鍋，且所用涮料不俗，口味道地。（攝影／姚舜）

星夢郵輪〈世界夢號〉的美景餐廳，吸引不少網紅網美拍照打卡PO傳分享。（攝影／姚舜）

一邊學跳國標舞，一邉享用下午茶，這海上假期真「 浮誇」。（攝影／姚舜）

米其林摘星名廚陳國強在星夢郵輪〈世界夢號〉的〈絲路花舞〉中餐廳，設計的菜餚〈酒漬鮑魚佐鮮蝦與干貝〉，帶著香濃的酒糟香。（攝影／姚舜）

陳國強設計的〈花雕龍膽球配蟹肉蛋白〉，上面還現刨黑松露增香。（攝影／姚舜）

有「廚魔」封號的香港米其林三星餐廳〈Bo Innovation〉主廚梁經倫，在星夢郵輪力邀為〈世界夢號〉設計菜餚以饗船上食客。（攝影／姚舜）

香檳、葡萄酒與威士忌，星夢郵輪〈世界夢號〉船上「什麼BAR都有」。（攝影／姚舜）

〈世界夢號〉上的快餐廳可以吃到「咖央」或「叻沙」等南洋庶民美食。（攝影／姚舜）

郵輪上不僅可以嘗到「分子料理」，而且還是米其林三星名廚設計的菜式。這是星夢郵輪〈世界夢號〉為熱愛美食的客人特別打造的「福利」。為了傳遞非凡的美食體驗，星夢郵輪推出全新「海上星夢饗宴」（Taste The Dream - Wine & Dine at Sea），邀請6位頂尖名廚與去年全新下水的〈世界夢號〉船上廚藝團隊聯扛演繹呈獻頂級美食饗宴，企圖重新定義海上極致味蕾享受。自本月起，入住〈世界夢號〉上「星夢皇宮」（The Palace）樓層艙房的客人，都可以享受由名廚團隊與「世界夢號」行政總廚聯手創作「四手聯烹星光晚宴」，6位名廚中最「大咖」的，則是香港米其林三星餐廳〈Bo Innovation〉的主廚Alvin梁經倫，船上的「分子料理」即出自這位有「廚魔」之稱的大廚之手。

以高端國際商旅為主要客層的頂級飯店，會以「飯店中的飯店」（Hotel within Hotel)的概念以不同名稱規畫「商務樓層」，下榻這種樓房客房的住客享有獨立餐飲、休閒、會客與健身空間。而星夢郵輪在〈世界夢號〉與〈雲頂夢號〉兩艘15萬噸級豪華郵輪上打造的「星夢皇宮」，就等同「船中船」，該樓層中有154間套房，並配有歐式管家服務，同時提供各項專屬尊尚禮遇，讓「貴客」獨享奢華禮遇，其中包括免費享用名廚設計的菜式。

值得一提的是，在某些特別限定的航次，名廚會受邀登船客座，親自主持私房餐桌為客人烹調料理，讓旅客感受與陸上米其林餐廳水準一致的美食體驗。

星夢郵輪邀請主持「星夢饗宴」的6位國際名廚，在餐飲業界各領風騷並各有專擅。其中陳國強曾得過「中餐烹飪世界錦標賽」的冠軍。鄭永麒則是香港最年輕的米其林摘星餐廳主廚，精通「法式中菜」。楊尚友則享有「廚壇魔術師」封號頭銜。世界中國烹飪聯合會國際審查委員尹達剛則鵃「中國飲食文化大師」， 甄文達則是「中華廚藝功夫之王」，並且也是全球知名烹飪節目「甄能煮」（YanCan Cook）主持人。而被稱為「廚魔」的梁經倫，則是莤其林三星餐廳名廚。

Alvin梁經倫為全球少數自學而成開餐廳並在〈米其林指南〉中摘星的主廚，我說他「大咖」，是因為他是目前全球華人主廚中，得到最多米其林星星肯定的大廚。過去這些年，梁經倫陸續在香港、大陸上海、加拿大與新加坡創立開設了：〈Bo Innovation〉、〈 Bo Shanghai〉、〈 MIC Kitchen〉、〈 Forbidden Duck〉、〈 Plato 86〉、〈 Daimon〉與〈 R&D〉，而香港的〈Bo Innovation〉更已連續五年獲得米其林三星，〈MIC Kitchen〉則連續三年米其林一星，〈Bo Shanghai〉去（ 2017）開業一年即獲得米其林一星，〈Daimon〉 名列米其林推薦餐廳。

6大名廚在〈世界夢號〉上與廚藝團隊聯手 繹的「四手聯烹星光饗宴」，型式很多樣，其中包括有：分子料理、現代粵菜、法式中餐，以及靈感源於中國文學經典作品的主題晚宴等。而且為呼應海上盛宴，名廚打造的這一系列的菜單並會以「海洋」或「航海」為主題設計菜式。所以，即便在陸地上名廚自己主持的餐廳，也吃不到這些菜色，非常獨特。

例如陳國強設計的一套餐就全部都用了海鮮食材表現，其中的〈酒漬鮑魚〉更與鮮蝦、干貝搭配，並考慮到夏天正熱，所以他用了冰花和海葡萄提味與增加口感。陳國強並對我說，天氣熱、口味要清淡點才開胃，沒有名廚的架子。

曾以〈分子小籠包〉讓食饕大開眼界的梁經倫，近年其實已不再使用分子廚藝作菜，而是用更細緻精密的現代廚藝來詮釋中華料理，但這次他為了〈世界夢號〉，也運用了分子廚藝設計了一道綠色的晶球凍〈碧海明珠〉，以彰顯香港「東方明珠」的地位。而另一道甜點則是用Parfait、Foam、蛋白糖霜和果凍共構，舖陳海水與沙灘的形色，讓人大開眼界也食慾大開。

(工商 )