操作美學社會探未來！台藝術家周育正驚艷利物浦

2018年07月17日 08:20 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

電鍍金屬片反射形形色色的人，仔細一瞧，金屬片上有著點點刻痕！原來反射不一定為真實，有時真實可能是片斷、碎裂，甚至不完美，用藝術品探討社會與未來，這是台灣藝術家周育正的作品！

1976年出生於台北，周育正畢業於法國國立巴黎高等藝術學院與塞納河研究計畫學程。他擅長處理美學與社會的雙面操作，強調於視覺造型背後的工作程序，關注如何在既有事物的機制中，產生出另類的操作與思考模式，同時顯露出既定事實的問題。

他的創作形式廣泛運用各種媒材，多以「中介者」的角色媒合了他視為「主體」的個人、企業與機構組織，並透過轉移、轉讓、或是時間、地點的差異，產生出計劃的結果，形成來源與結果間的相互辯證。

英國規模最大的當代視覺藝術展「利物浦雙年展」（Liverpool Biennial）將於7月14日盛大登場，臺灣藝術家周育正為全球唯一入選會內展之華人藝術家，其參展作品於12日的預展獲得雙年展藝術總監莎莉·泰倫高度讚賞。

周育正今年獲雙年展邀請，並在文化部及駐英國代表處文化組支持下，於主展場之一、利物浦市中心的一級古蹟聖喬治廳 (St. George’s Hall)展出作品《電鍍金，保持冷靜，鍍鋁鋅版，祈禱，漸層，灰燼，抗議，不均，不滿，資本，香爐，佼存，激動，擊，日光》，為周育正近年參考社群網絡媒體hashtag的方式命名的作品之一，是該作品首度於英國展出。與周育正同樣在聖喬治廳展出的國際藝術家包括: 英國當代藝術大獎透納獎2018年入圍藝術家Naeem Mohaiemen、伊朗藝術家Abbas Akhavan、利巴嫩藝術家Lamia Joreige等。

駐英國代表處林永樂大使12日應雙年展邀請前往利物浦，與周育正及策展團隊見面。林大使表示，很高興臺灣藝術家有幸參與英國最大規模的當代視覺藝術展，讓世界看見臺灣年輕優秀藝術家的創作能力，盼未來能續與利物浦雙年展合作。

利物浦雙年展今年邁入第10屆，適逢利物浦獲選為「歐洲文化之都」10週年，藝術總監莎莉·泰倫及策展團隊以「美麗世界，你在何處？」（Beautiful world, where are you?）為題，邀請來自全球22國、超過40位藝術家，在變動的世界局勢中，用藝術開啟對於社會、政治、環境變化的思索及展望。展期自7月14日至10月28日止，在泰德美術館利物浦分館等多處藝術中心、博物館及公共場域展出。

(中時電子報)