陸浙津鄂昆4省市 陸續公佈「惠臺31條」細則

2018年07月17日 08:38 中時電子報 李靖棠

據澎湃新聞網報導，大陸國台辦於今年2月公佈《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》（簡稱惠臺31條措施），一度造成臺灣內部的輿論震撼，然而近5個月的時間過去，國台辦發言人安峰山於昨日（7/16）表示，目前已有浙津鄂昆4省市，已公佈「惠臺31條」實行細則，將可協助當地的台商、臺幹、臺生及眷屬，盡快享有新推出的各項優惠。

已公布細則的4省市如下：

天津市（7/3）：包括津臺經濟交流合作、社會文化交流合作、臺灣人在津學習、實習、就業和創業，以及在津生活等方面，共52條具體措施。其中，明確規定台資企業，可以採用長期租賃、租讓結合、先租後讓、彈性年期出讓等方式取得工業用地；台資企業可在津投資養老服務業，所設立的養老機構之用電、用水、用氣、用熱，可按居民生活類價格執行，同樣享有稅收等優惠政策；而大學畢業的臺灣學生，若想在津創業，給予1年崗位補貼和3年社會保險補貼。

浙江省（7/8）：包括投資合作、科技創新、就業創業、文化交流以及生活待遇等方面，共76條具體措施。其中規定，台資企業亦可享受浙江省扶持民間企業和外資經營發展的有關待遇，可同等享受省級和各地設立的各類扶持資金和各項優惠政策；台資企業及臺灣居民對浙江的科學技術創新、成果轉化利用做出貢獻，符合條件的，可按規定推薦參與省科學技術獎評比；臺灣人在浙江境內實習、就業或創業，亦同等享受各類補助政策。

湖北省（7/9）：包括推動經濟合作、鼓勵創業就業、加強文化交流、便利居住生活四個方面，共62條具體措施。在推動經濟合作方面，就加快台資企業向湖北產業轉移、推動轉型升級提出了具體措施，在加大資金扶持、鼓勵技術創新、加強產業指導、保障要素供給、融資擔保等方面做了具體安排。在加強文化交流方面，就臺灣人參與文化社科類評獎、申報相關課題、參與知識產權合作、參與基層社區工作等訂下了明確規定。

江蘇昆山（7/6）：包括投資經貿合作、金融創新合作、社會文化交流、在昆學習實習工作創業、臺人在昆居住生活等五個方面68條具體舉措。其中支持臺企推行「聯合孵化」等雙創模式、給予台資電商企業扶持政策、探索政府釆購領域對創新型臺企合作新模式、鼓勵國企購買臺灣文化產品和服務等。擁有眾多台資工廠的昆山，還同步推出《推進昆臺融合發展三年提升工程實施方案（2018—2020年）》。

(中時電子報)