小英重砲轟擊國民黨　卻忘了最重要的一件事

民進黨7月15日全代會，總統蔡英文重砲轟擊國民黨，更特別強調「民進黨做到的事，國民黨做不到」，藉此凸顯民進黨的改革政績。（方濬哲攝）

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中時電子報
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民進黨7月15日全代會，總統蔡英文重砲轟擊國民黨，更特別強調「民進黨做到的事，國民黨做不到」，藉此凸顯民進黨的改革政績。對於蔡英文的言論，「草根影響力新視野」表示，蔡英文言重了，現在的民進黨根本沒有敵人，真正的敵人是自己，「完全執政，就要完全負責」。

「草根影響力新視野」於《Yahoo論壇》指出蔡英文重砲轟擊國民黨，真的是對國民黨太抬舉了，現在的國民黨只有35席立委席次，而民進黨在立法院國會過半，黨政軍一把抓，民進黨是要通過甚麼樣的法案都可以通過，根本沒人可攔。但看看民進黨通過的法案，很多都有違憲和違法的嫌疑，這些通過的法案都是為了民進黨的私益和綁樁之用，如蔡英文和民進黨以農田水利會淪為地方派系的政治工具之由，將其收歸為國有，引法外界綁樁的質疑，但民進黨卻不顧質疑，以突襲方式強渡關山。

年金改革確實是在民進黨手上做到國民黨做不到的事。但是蔡英文砍殺這些軍公教族群的時候，敢說沒有任何政黨之私的考量？現在的蔡英文敢不敢動快破產的勞退基金，民進黨敢不敢列為優先法案？

「草根影響力新視野」感嘆蔡英文開口閉口談主權、談台灣價值，卻完全不談自身執政的兩年多來，民進黨如何踐踏民主法治？「完全執政就要完全負責」，但蔡英文卻是要在野黨省察負責，真是莫名其妙，這樣的台灣未來還有甚麼希望！

(中時電子報)

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