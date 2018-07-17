中正預校鬥毆 退將：軍校價值在崩毀

中正預校16日發生學生遭實習幹部持磚K後腦勺命危事件。(中時資料照）

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中時電子報

中正預校昨發生學生鬥毆事件，一名18歲陳姓學生遭磚塊重擊後腦，重傷昏迷。多名退將感嘆，服從是軍隊維繫紀律的基本條件，但受到社會風氣影響，現在軍校管理愈來愈「人性化」，價值逐漸崩壞中。

發生鬥毆的3名當事人皆為二年級準備升三年級的同學，目前都在參與暑修；陳姓學生昨天上午7時許在校內吃早餐時，要求王姓同學順便幫他盛裝奶茶遭拒，陳不爽且要將王拉進廁所談判，碰巧被兼任實習幹部的羅姓同學撞見，隨即上前制止。

羅生因被打到嘴角撕裂傷縫2針，疑心生不滿，第一節上課前，在教室外的草地撿了磚塊進入教室，趁陳生不備，持磚塊猛然砸向陳生後腦勺，陳生頭部受重創，當場倒地昏迷，送醫開刀搶救仍昏迷中。

據聯合報報導，中正預校校友、陸軍備役少將于北辰說，他當學生時當然打過架，但是一般情況，沒有人會去打學長，也不會去打擔任實習幹部的同學，這是軍隊不斷灌輸的階級服從。

但是近年在追求升學成績，或是家長壓力下，預校和一般學校愈來愈像。學生遇到不如意，往往家長就興師問罪，甚至動員民代施壓，對校方造成很大困擾。

陸軍專校前校長曹君範則表示，如今我國軍校的入伍訓練愈來愈「人性化」，晚上可以上福利社、可以使用手機，根本是一開始就崩壞。

(中時電子報)

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