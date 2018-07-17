別懷疑！豪門千金芭莉絲希爾頓自稱「白手起家」

2018年07月17日 09:11 中時電子報 李靖棠

據美國《新聞週刊》（Newsweek）報導，《富比士》雜誌（Forbes）近期再惹爭議，新評選的最年輕「白手起家」億萬富豪人物：名網紅凱莉詹娜（Kylie Jenner），此事很快地引發輿論批評；但似乎有人不以為意，反倒也按照此標準來自誇。出身希爾頓飯店集團（Hilton）、也是網紅的芭莉絲希爾頓（Paris Hilton），在接受訪問時，也稱自己當然是「白手起家」的富豪，成為另一名、被辭典網站以「self-made」字義狠酸的名人。

在父親是電視圈名人的凱莉、以及飯店集團繼承人的芭莉絲被稱為「白手起家」後，Dictionary.com在官方推特上貼出「self-made」字義解釋，強調唯有不依賴家族支援，獨立謀生、打拼成功者才能被稱為「白手起家」。

Self-made means having succeeded in life unaided.



Used in a sentence: Forbes says that Kylie Jenner is a self-made woman. https://t.co/sr8Ncd7s5A https://t.co/ehEL7Cf6KV — Dictionary.com (@Dictionarycom) 2018年7月11日

How Kylie Jenner leveraged her massive social media following to build a $900M cosmetics fortune:https://t.co/3VGT6MpwmX #SelfMadeWomen pic.twitter.com/fxaqucQZWx — Forbes (@Forbes) 2018年7月11日

現年36歲的芭莉絲希爾頓，出生於紐約，父母是著名希爾頓集團（Hilton Group）主席巴倫·希爾頓的第六子理察·希爾頓與著名的凱西·希爾頓（Kathy Hilton）。芭莉絲在家中排行老大，下有一個同樣也是名媛的妹妹妮姬·希爾頓（Nicky Hilton）。

而她也因為母親的關係，與兩位著名影星莎莎·嘉寶和伊莉莎白·泰勒（Elizabeth Rosemond Taylor）有著親戚關係。在爸媽支持下，從小就為多個品牌擔任模特兒，19歲那年簽入現任美國總統川普（Donald Trump）的經紀公司，為Tommy Hilfiger、Christian Dior等品牌走向，逐漸成為網路紅人。傳聞她的身價，包含自有品牌與父親給予的經費，高達3億美元（約90億台幣）之多。

從《拜金女新體驗》（The Simple Life）實境秀爆紅後，芭莉絲希爾頓的私生活就成為全球狗仔追逐的焦點之一。卻在2003年因為性愛錄影帶遭曝光後，雖然讓她知名度再次飆升，卻也讓她逐漸淡出螢光幕之外。曾出演過電影《蜘蛛人：驚奇再起》的現任男友克里斯·澤爾卡，兩人於8年前首次相識，在影劇事業上仍不算太知名的他，似乎也藉此成為媒體的熱門焦點。

(中時電子報)