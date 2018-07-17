新光三越南西店26來最大改裝 300個品牌全新登場

新光三越台北南西店1館和3館總坪數約1萬4000坪，這次共6000坪改裝，將近一半更新，此為1館。（新光三越台北南西店提供）

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新光三越台北南西店1館和3館總坪數約1萬4000坪，這次共6000坪改裝，將近一半更新，此為3館。（新光三越台北南西店提供）
新光三越台北南西店1館3F改裝後空間寬敞明亮，女性雜貨配飾專區以法式街景為發想，引進La Chatelet複合式配飾全台首櫃。（郭家崴攝）
新光三越台北南西店營業副理林益任（左起）、副店長張淑卿、店長李淑娟；台灣施舒雅社長村田尋一、總經理中嶋伸二、副總林姿妤16日出席剪綵。（蘇蔓攝）

新光三越台北南西店2館租約到期後，1館和3館從4月起改裝，周年慶前後擴及14個樓面、6000坪、300個品牌涵蓋女裝、餐飲等，全新品牌占1/3，是開業26年來最大改裝。新光三越台北南西店行銷經理李香萩表示，今年1至5月業績與去年相較持平，6月封了7個樓面，1館+3館較去年仍能成長6％，看好全面裝修後業績可成長雙位數。

新光三越南西店兩館共約550個品牌，改裝後定位更分明，1館1萬1000坪鎖定全客層，風格更具質感、精緻；3館3700坪對準18至35歲千禧世代，走向更潮。原2館移至1館2F的Miacucina，5月至今業績成長2位數；施舒雅仍維持百坪規模，9F有獨家的保養品專櫃、10F是美容沙龍，10間療程室有手足美甲、眉睫、Head Spa等，其中2間是男士專用療程室。

1館3F少淑女裝強化服飾、配件、更具流行性，昨也重新開幕，集合21個上班族服飾品牌，引進設計師品牌DOUCHANGLEE、獨家La Chatelet複合式配飾等5個新櫃，由於Bag Mania、glimmer等皆複合多樣品牌，1個樓面整合近40品牌，提升品牌豐富度；還在圍籬的AVEDA將是具備科技洗髮療程的全台首店。

1館8F全新概念的戶外休閒、運動、旅行8月1日開幕，並在欣葉外加入瓦城；B1對準質感文青，在少女裝外增加無印良品於8月2日開幕，坪數從120坪擴大20％、 約增為150坪，9月13日再開檀島和春水堂，將人氣餐飲分駐重點樓面聰明集客。9月7日1館女鞋也會更新店裝和品牌。

3館變動最大，9個樓層除8F GB鮮釀餐廳外，其他8個樓層全面翻新，8月17日5F改為運動、6F整層是UNIQLO；9月25日B1美食街20個品牌會有7個百貨獨家、6個首度落地的全新店家，包含米其林餐廳，7F 3家餐廳會有厲害的火鍋、美式料理、勝博殿全新店型，新光三越台北南西店店長李淑娟表示，周年慶前兩館餐飲占比可超越10％。

在設計上承襲3館由陳瑞憲團隊操刀，也邀陳瑞憲的兩位弟子改造，1館B1和8樓是陳顥，3館B1出拾無工作室。

(中時 )

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