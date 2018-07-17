看看這17件事 蔡英文挨轟「標準做賊喊捉賊」

2018年07月17日 09:24 中時電子報 謝雅柔

民進黨主席蔡英文日前在共識營活動上重砲抨擊國民黨，並列舉民進黨各項政績，質疑「國民黨執政會這麼做嗎？」批評「過去的政府太怠惰」。對此，前國民黨立委孫大千在臉書貼出17件事，直言「蔡英文真的是標準的『做賊的喊捉賊』」。

孫大千列出的17件事包括一、親手把「心頭最軟的那塊」推進過勞和低薪的深淵之中的人是蔡英文。二、是掛保證「民進黨執政，台灣不缺電」，現在卻要大家「用肺發電」的人是蔡英文。三、答應小燈泡要建立「社會安全網」，但是當選至今，連執行死刑的擔當和勇氣都沒有的人是蔡英文。四、選前寫下「藻礁永存」，結果選後坐視藻礁被汚染而面臨毀滅的人是蔡英文。五、口口聲聲說「謙卑，謙卑，再謙卑」，可是卻從來不自我反省，凡事用「改革」當藉口來催眠自己的人是蔡英文。六、以前大言不慚的說要做一位最會溝通的總統，最後竟躲在重重拒馬和蛇籠之中，不敢面對自己人民是人是蔡英文。七、曾高分貝喊話，「我是蔡英文，我支持婚姻平權。」卻虛晃一招，拖延擺爛的人是蔡英文。八、啟動方向錯誤的年金改革，親手摧毀了台灣經濟的未來的人是蔡英文。九、一再強調當選之後兩岸關係會「維持現狀」，如今卻搞得劍拔弩張，對立衝突的人是蔡英文。十、一方面呼籲世界各國合作圍堵中國大陸，另一方面又精神錯亂的表達「蔡習會」意願的人是蔡英文。

十一、大聲主張在2025年完成非核家園的目標，執政兩年至今，不但綠色替代能源的進度大幅落後，甚至還要重啟核二廠二號機的人是蔡英文。十二、欺騙年輕世代「基本工資調整到三萬元」，最後證明只不過是個夢想的人是蔡英文。十三、幫一群才德倶缺的綠朝新貴撐腰，讓他們可以坐領高薪，吃香喝辣的人是蔡英文。十四、重新啟動凱子軍購和烽火外交，大手筆的交保護費，買邦交國的人是蔡英文。十五、執政後搞到農民活不下去，水果價格屢屢崩盤，總統只有做網紅拚直銷，總統府只能成為假日農產市集的人是蔡英文。十六、民調低到令人汗顏，卻仍然自我感覺良好的迷信數字，每天只會怪天怪地的怨在野黨的人是蔡英文。十七、敲鑼打鼓的推動膨風的「新南向政策」，整到台灣觀光旅遊產業萎縮蕭條的人是蔡英文。

孫大千說，蔡英文別再問是誰了，其實就是她自己搞的，孫說蔡英文真的才是標準的「做賊的喊捉賊」！

(中時電子報)