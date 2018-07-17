中市單元二重畫區土地成本提高 墊高房價

2018年07月17日 09:33 中時 盧金足

精銳建案「精銳博」緊鄰2000坪的兒童公園，與基地連結成四面鄰路，社區內還有高達2000多坪的森林，住戶有如住在森林裡。（盧金足攝）

陸府「植森」建蔽率僅21％，社區內擁有800坪原生森林花園。（盧金足攝）

台中市單元二重畫區總開發面積高達186.32公頃，市府為鼓勵加速單元二開發速度，推出「時程獎勵容積」，從2013年1月7日起，開發商於2016年8月前取得建照，最高可獲得20％的獎勵容積，加上基地合併開發獎勵容積、總獎勵容積可達35％以上。

由於「時程獎勵容積」期限截止，未來單元二土地持有成本勢必逐年提升，但單元二提供創造大量綠覆庭園，達到森林中的住宅環境的優勢，品牌建商如寶輝、雙橡園、精銳、陸府、久樘、興富發等卡位單元二，形成台中市推案新熱區。

依《建築法》規定，建商取得建造執照後，應於6個月內開工，得展延一次，延長一年期限，單元二具「時程獎勵容積」資格土地，預計最遲將在今年底到期，持有土地的建商將於期限結束前推出新案，單元二將迎來台中市新一波房市高峰。

台中市單元二重畫區，總開發面積高達186.32公頃，可供建築用地達100公頃，估算約30萬坪的土地，但單元二法令要求需符合「臨20米以上馬路、且為1000坪以上完整建地」兩大條件，才具有興建住宅大樓的資格。

由於單元二土地成本提高，與容積獎勵截止和土地持有成本提升連動，單元二土地交易熱絡，不少地主惜售，更加使得單元二土地成本墊高。

不動產業者評估，明年起每坪土地成本將上漲5-6％，建築成本預期每坪將提高近5萬，加上建商管銷等成本，屆時預期北單元二房價預期落在45-60萬元、中單元二45-50萬元、南單元二40-45萬元，投資置產現在正是進場時候。

目前南單元二建案以精銳建設「精銳博」為指標，買氣暢旺，該建案位於台中市龍富十路與新富二街口，緊鄰萬坪雙公園，四面鄰路，基地2377坪僅使用其中350坪蓋大樓，超低密度綠特區成為單元二綠美宅指標。

「精銳博」2棟建築前後錯落、四向皆正面的規劃，讓每一戶都能享有樹海景致，銷售突破九成，近期交屋口碑佳。

與七期新市政中心相連的北單元二，為豪宅建商搶進的區域，也被譽為「新市政綠特區」，其中，陸府「植森」將於今年第三季完工落成，該案建蔽率僅21％，社區內擁有800坪原生森林花園，並用大量樹木植栽種植於建物每層陽台，有如垂直式森林，獲重視生活的頂級客青睞。

寶輝建設位在龍富路五段近市政南一路口新案，以當初土地購買價格每坪80萬元推估，新案開價上看6字頭，而雙橡園開發預期年底進場的新案位於單元二市政南一路，推出46至100坪的新案，預約也很搶手。

(中時 )