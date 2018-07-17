檢察官升官別人等5年 「總統殺手」周士榆1年就高升

北檢襄閱主任檢察官周士榆，曾經起訴馬英九兩次，過去這一年參與馬英九三中案偵辦行動，被外界認為是他出線升任高等檢察署檢察官的原因。(黃世麒攝)

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法務部今公布14名調升二審檢察官名單，其中最受矚目的是台北地檢署襄閱主任檢察官周士榆，他因曾起訴前總統馬英九涉教唆洩密案，亦是北檢偵辦起訴馬英九涉三中案團隊成員之一，深受高層器重，只擔任襄閱1年就獲調升。

司法官39期結業的周士榆，是陳水扁、馬英九的台大學弟，周曾是高檢署查黑中心及「特偵一班」成員，參與偵辦前總統李登輝國安祕帳案、扁家貪汙案，也協助處理過蔡英文擔任行政院副院長特別費案，4名元首都被他辦過，堪稱是「總統級殺手」。

2018年7月10日　台北市　台北地檢署偵辦三中案、舊中央黨部交易案偵結，襄閱主任檢察官周士榆表示依涉犯證券交易法之非常規交易、特別背信罪、刑法背信等罪嫌，起訴前總統馬英九、前中投董事長張哲琛、前中投總經理汪海清等6人。（陳君瑋攝）

馬英九曾被周士榆起訴過2次，第一次是馬英九台北市長特別費案，最後馬獲判無罪確定，第二次則是起訴馬英九涉教唆洩密案。

北檢襄閱主任檢察官都是調升二審的「保證班」，過去如林錦村(屏東地檢署檢察長)、黃謀信(檢察司副司長)、張介欽(台灣高檢署檢察官)任襄閱時間長達3年；此外，前士林地檢署襄閱主任檢察官(現台灣高檢署檢察官)還擔任襄閱長達5年才調升。因此周只當1年北檢襄閱就獲調升，並不多見。

台北地檢署偵辦「三中案」等案，依背信等罪嫌，起訴前總統馬英九等人，北檢襄閱主任檢察官周士榆（圖）10日召開記者會對外說明。中央社記者吳家昇攝 107年7月10日

法務部公布調升二審檢察官名單如下：周士榆之外，基隆地檢署檢察官李吉祥（29期）、台中高分檢檢察官陳幸敏（34期）、新北地檢署主任檢察官周懷廉（32期）、台北地檢署主任檢察官許祥珍（36期）。

台北地檢署主任檢察官林黛利（39期）、台北地檢署主任檢察官蔡名堯（37期）、士林地檢署主任檢察官翁珮嫻（37期）、士林地檢署主任檢察官吳怡明（38期）、桃園地檢署主任檢察官王以文（38期）、彰化地檢署主任檢察官林漢強（38期）、台中地檢署主任檢察官林柏宏（38期）、台中地檢署主任檢察官郭景銘（36期）、高雄地檢署主任檢察官楊碧英（37期）。

(中時 )

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