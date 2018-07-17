升級幻象2000與新購疾風戰機 法擴大預算至10.5兆

法國空軍現役的疾風戰機。（圖/達梭官網）

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中時電子報

據防衛新聞（Defense News）報導，北約（NATO）年度高峰會方才落幕，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）國慶日前（7/13）正式簽署一份7年期、總金額為2,950億歐元（約10.53兆台幣）的國防預算案，為法國的陸海空3軍增加經費。今年度的預算將可增加至342億歐元（約1.22兆台幣），比過往擴大約18億歐元（約643億台幣）的幅度。

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其中，在空軍部份，法國擬新採購12架空中加油機、28架疾風戰機（Rafale）和將現役55架幻象2000戰機（Mirage 2000）更新升級；陸軍方面，則將採購1,700輛裝甲車；海軍則可添購5艘巡防艦、4艘核動力潛艇及9艘巡邏艇。另外還有約6.5億歐元（約232.2億台幣）的經費，改善海外戰鬥部隊的後勤補給。

法國國慶日（巴士底節）在香榭大道的閱兵儀式。（圖/美聯社）

法國總統馬克宏（圖左）與夫人布麗姬（圖右）。（圖/美聯社）

由達梭（Dassault）研製的疾風戰機，是法國軍方現役的空戰主力之二。兩者都擁有獨特的三角翼，疾風是幻象2000戰機的後繼戰機，目前也是法國外銷軍售的主力機型。疾風擁有單雙座兩種規格、以及多款衍生型號，我國空軍曾對疾風有興趣，但最終因提早曝光而胎死腹中。疾風的最大航程可達3,700公里，擁有一門30釐米的機砲、擁有13/14個飛彈掛載點，最大掛載重量為9,500 公斤，最常見的飛彈就是雲母飛彈（MICA）。

法國空軍現役的幻象2000戰機。（圖/達梭官網）

馬克宏在隔天的演說中表示，這份預算案將能協助法國國防工業成長，並同時符合北約要求的2%成長標準。而且他相信，新預算案生效後，相關的軍售將能協助法國，持續與美、英、德等多個盟邦維持友好同盟關係。

(中時電子報)

文章來源：Macron signs French military budget into law. Here’s what the armed forces are getting.

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