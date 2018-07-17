對弱勢兒童免費牙齒矯正治療 仁醫林志明家獲扶楷模

2018年07月17日 11:03 中時 洪榮志

台南市康喬牙醫診所主治醫師林志明秉持「用愛發芽、讓愛循環」的信念，從2009年起即與南台南家扶中心合作，持續提供弱勢兒童免費牙齒矯正治療服務，累積至今人次已達20餘人、金額達數十餘萬元。南台南家扶特別推薦他為家扶基金會全國扶幼楷模，以表彰他的義舉。

南台南家扶指出，林志明考量弱勢家庭無力負擔矯正費用，9年前起除針對9歲以上有矯正需求的孩童進行專業評估，也在診治過程給予家庭關心與輔導，義舉令人感佩。當時有1名臉上有大片胎記的學童，讓他不捨孩子須面對外界異樣的眼光，於是主動媒合接受免費醫美治療；同時，他也曾協助另名嚴重缺牙的學童進行植牙手術，事後更媒合到診所打工，以減輕家中負擔。

林志明謙虛地說，這些年幫助的孩童還不夠多，期盼能再發掘具有潛在需求的弱勢孩子。他甚至認為，協助弱勢家庭改變現況，勢在必行，也盼望在治療過程中，間接給予正向支持，除讓孩童感受社會溫暖外，也能教導他們感恩惜福之心，進而回饋社會，讓愛循環。

南台南家扶主任李保良表示，牙齒是人類生命中重要的身體夥伴，在社工服務過程中，經常發現弱勢家庭因須負擔生活、教育費用，早已疲於奔命，更遑論負擔昂貴的矯正費用，因此往往導致拖延治療的黃金時間，令人惋惜。林醫師長期提供免費醫療服務，幫助家扶學子解決牙齒治療需求，在扶幼濟貧上不遺餘力，堪稱仁醫仁心。

(中時 )