機捷半年賺2億元 孫大千：鄭文燦必成民族英雄

2018年07月17日 10:15 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

機場捷運賺錢了，真的假的？桃園市長鄭文燦宣稱機捷有盈餘，正研議2路階段降價，讓雙北和桃園市民有感，台北市長柯P聞言直說不相信，鄭文燦還回應邀他一起看財報。對此，前立委孫大千譏諷，鄭文燦可以完成「機捷上半年淨賺2億元」的不可能任務，應該邀他操盤年金，他必然會成為民族英雄。

鄭文燦表示，機捷的財務報表經過會計師認證，絕對經得起考驗，歡迎股東之一台北市府來了解。據鄭文燦早先說法，機捷去年3月通車至今，每日平均運量為5.7萬人次，目前已逐步提升至每日6.4萬人次，去年盈餘1億多元，上半年也增加到2億元。市府目前正在研擬「分兩階段降價」。

孫大千今（17）日在臉書開砲質疑，如果連最會精打細算的柯文哲市長都直言，「我才不相信他們有賺錢」。那麼，不得不讓人好奇，桃園機場捷運是怎麼做到的？難不成是把中央補助的興建經費1200億全部不計入成本，所以沒有折舊嗎？

桃捷研議「明年1月1日起全線先降價10元」，孫大千懷疑，這會不會又是另一個政策買票呢？反正虧的算政府的，選票先騙到，選舉先選贏才重要。不是嗎？

孫大千消遣鄭文燦，如果可以完成這樣幾乎不可能的任務，他擔任桃園市長實在是太委屈也太可惜了，「不如就請他來負責年金的經營操盤吧！這樣年金就算不改革，也不會破產了，台灣的社會當然也不會如此的紛擾不安了！而鄭文燦市長必將成為民族英雄。」

對於鄭文燦灌水的豐功偉業，網友也紛紛開砲他騙很大。「說賺錢，連我常在搭的都不相信」、「把補助當作賺錢，有富爸爸真好」、「原來這樣叫賺錢，笑死」、「選舉前大撒幣呀」、「原來中央補那麼多，姚文智加碼搭北捷免錢啦」、「教你如何月薪2萬買台北房」、「酸民別這樣，我要搭便宜的桃捷」。

(中時電子報)