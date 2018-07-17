親英系民調 超過六成民眾不支持馬英九選2020總統

親民進黨英系的台灣世代智庫今日公布「馬英九三中案遭起訴」民意調查顯示，不支持前總統馬英九代表國民黨參選2020年總統的民眾佔63.8%，支持者佔26.8%。（截自中時電子報臉書直播畫面）

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親民進黨英系的台灣世代智庫今日公布「馬英九三中案遭起訴」民意調查顯示，不支持前總統馬英九代表國民黨參選2020年總統的民眾佔63.8%，支持者佔26.8%。

馬英九涉入「三中案」還在司法審查中，不過親英系的台灣世代智庫公布民調，76.6%的民眾知道馬英九前總統因涉嫌賤賣三中黨產遭北檢起訴，不知道的民眾佔23.4%。

對於「2014年特偵組以查無不法簽結三中案是因為有政治力介入」這種看法，同意的民眾佔47.1%，不同意者佔32.8%。

此外，有關北檢重啟三中案調查，有67.7%民眾表示支持，不支持者佔23.4%。有56.9%民眾認為北檢根據新證據起訴馬英九的做法適當，認為不適當者佔33.9%。贊成馬英九前總統主動向法庭聲請公開勘驗錄音檔的民眾佔88.1%，不贊成者僅佔6.1%。

這次調查，相信馬英九前總統在三中案清白的民眾佔39.3%，不相信的民眾佔49.3%。此外，不支持馬英九代表國民黨參選2020年總統的民眾佔63.8%，支持者佔26.8%。

本次調查為台灣世代智庫委託，訪問係於107年7月15日至16日晚間及假日下午進行訪問。此次成功訪問1,074位成年人。在95%信心水準下，抽樣誤差於正負2.99%。調查以台灣地區住宅電話為母體，並採電話號碼尾數2碼隨機方式進行。此次調查數據已針對受訪者性別、年齡及戶籍進行樣本代表性檢定後加權處理。

(中時 )

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