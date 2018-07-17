神秘停工損失數十億 趙麗穎驚爆後腦有血栓！

2018年07月17日 10:27 中時電子報 吳品瑤

女星趙麗穎主演《花千骨》、《楚喬傳》等夯劇爆紅，人氣高工作也多，已經多年都是行程滿檔，直到今年4月電視劇《知否？知否？應是綠肥紅瘦》殺青後，突然宣布面停工，不再接拍新戲，讓粉絲相當驚訝，近來她受訪，才終於鬆口解釋了停工原因，竟是身體健康亮紅燈，被醫生警告渾身是病身體弱，甚至爆後腦有血栓。

女神趙麗穎成了《時尚巴莎》8月號封面人物，她接受訪談時提到停工一事，坦言是聽了醫生一番話，才意識到身體狀況有多糟糕，否則自已本是打算就這樣不調整工作量過下去，還覺得挺好的，她表示過去曾拍一場騎馬戲，她堅持親自上陣，結果發生意外從馬背上摔下，雖痛到沒辦法彎腰洗臉，但她卻以為只是扭傷而沒去醫院檢查，等到之後就醫，才發現骨頭早已錯位突出，腰上腫了一個大包，也因此拍《花千骨》時在腰間別了朵花，就是為了遮掩傷勢。

趙麗穎也說這些年拍戲下來，身上傷勢越來越多，且多無法痊癒，只能盡量維持傷勢不惡化，也透露醫生說她消耗過度，「說我體質特別弱，說得特別『恐怖』，後面腦袋有血栓，心臟很弱，說我身上好幾處骨頭都有傷，還讓我補鈣，說那個膽經還是哪兒全都是瘀堵」，她坦言聽了之後忍不住感嘆：「才這麼年輕，身體卻像老太太似的」，因此決定好好照顧一下健康，決定好好休養一番，而先前陸媒《新劇觀察》曾整理出大陸女演員「TOP 100片酬榜」，身為A咖的趙麗穎估計片酬最高達8千萬人民幣(約台幣37億元)，故這次停止拍戲，估計損失不少。

(中時電子報)