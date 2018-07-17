神秘停工損失數十億 趙麗穎驚爆後腦有血栓！

趙麗穎受訪解釋宣布停工原因，原來是身體狀況出了大問題。(取材自時尚巴莎微博、趙麗穎微博)

友善列印
中時電子報

女星趙麗穎主演《花千骨》、《楚喬傳》等夯劇爆紅，人氣高工作也多，已經多年都是行程滿檔，直到今年4月電視劇《知否？知否？應是綠肥紅瘦》殺青後，突然宣布面停工，不再接拍新戲，讓粉絲相當驚訝，近來她受訪，才終於鬆口解釋了停工原因，竟是身體健康亮紅燈，被醫生警告渾身是病身體弱，甚至爆後腦有血栓。

女神趙麗穎成了《時尚巴莎》8月號封面人物，她接受訪談時提到停工一事，坦言是聽了醫生一番話，才意識到身體狀況有多糟糕，否則自已本是打算就這樣不調整工作量過下去，還覺得挺好的，她表示過去曾拍一場騎馬戲，她堅持親自上陣，結果發生意外從馬背上摔下，雖痛到沒辦法彎腰洗臉，但她卻以為只是扭傷而沒去醫院檢查，等到之後就醫，才發現骨頭早已錯位突出，腰上腫了一個大包，也因此拍《花千骨》時在腰間別了朵花，就是為了遮掩傷勢。

趙麗穎也說這些年拍戲下來，身上傷勢越來越多，且多無法痊癒，只能盡量維持傷勢不惡化，也透露醫生說她消耗過度，「說我體質特別弱，說得特別『恐怖』，後面腦袋有血栓，心臟很弱，說我身上好幾處骨頭都有傷，還讓我補鈣，說那個膽經還是哪兒全都是瘀堵」，她坦言聽了之後忍不住感嘆：「才這麼年輕，身體卻像老太太似的」，因此決定好好照顧一下健康，決定好好休養一番，而先前陸媒《新劇觀察》曾整理出大陸女演員「TOP 100片酬榜」，身為A咖的趙麗穎估計片酬最高達8千萬人民幣(約台幣37億元)，故這次停止拍戲，估計損失不少。

(中時電子報)

曝「這些官員」愛騙無知百姓 名… 世足賽外時尚大戰 「法克」兩位…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。