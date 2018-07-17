世足賽外時尚大戰 「法克」兩位總統都贏了

2018年07月17日 10:35 中時 陶福媛

北約高峰會無法穿球衣，克國女統季塔洛維奇繫紅白格領巾出席。（美聯社）

克國女統季塔洛維奇掀紅白格時尚，席捲整個FIFA大賽。（路透）

俄國總統普丁贏了雨傘，但法國總統普丁則贏了風範。（路透）

世足賽FIFA的最終場「法克大戰」，不僅是法國和克羅埃西亞的足球大戰，其實也是元首領袖展現時尚品味、優雅風度的戰場，全球觀眾觀賞場內的足球賽，同時也對場外各國元首的品頭論足，是誰勝出，不言可喻。

★克國女總統 掀紅白格時尚

這一季世足賽最美麗的亮點，莫過於克羅埃西亞總統季塔洛維奇（Kolinda Grabar-Kitarovic）在場上掀起的紅白格時尚，有備而來的她從頭到尾只穿自家紅白格紋球衣，而且證明十分百搭，套上紅色外套就能出席正式場合，搭上運動褲就是看球賽的裝扮，

就連在賽前出席北約的各國元首高峰會時，因大會規定不能穿球衣，季塔洛維奇穿紅色套裝搭白襯衫，領子繫了紅白格子領巾，以聰明時尚巧妙為自家足球隊宣傳打氣。

★淋溼西裝的馬克宏 贏了普丁

法國總統馬克宏和俄國總統普丁的時尚品味向來不相上下鄉，不過一場大雨，卻淋出兩人氣度的優劣。FIFA頒獎台突然下了一場大雨，站台上只有普丁一人有傘，身為主人未將傘禮讓客人，有失氣度，更別提場上還有女人，淋成落湯雞的馬克宏，無疑在這場「場外賽」又下一城。

(中時 )