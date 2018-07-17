世足賽外時尚大戰 「法克」兩位總統都贏了

世足賽外時尚大戰 ，「法克」兩國總統馬克宏和季塔洛維奇都贏了。（路透）

友善列印
中時
北約高峰會無法穿球衣，克國女統季塔洛維奇繫紅白格領巾出席。（美聯社）
克國女統季塔洛維奇掀紅白格時尚，席捲整個FIFA大賽。（路透）
俄國總統普丁贏了雨傘，但法國總統普丁則贏了風範。（路透）

世足賽FIFA的最終場「法克大戰」，不僅是法國和克羅埃西亞的足球大戰，其實也是元首領袖展現時尚品味、優雅風度的戰場，全球觀眾觀賞場內的足球賽，同時也對場外各國元首的品頭論足，是誰勝出，不言可喻。

★克國女總統 掀紅白格時尚

這一季世足賽最美麗的亮點，莫過於克羅埃西亞總統季塔洛維奇（Kolinda Grabar-Kitarovic）在場上掀起的紅白格時尚，有備而來的她從頭到尾只穿自家紅白格紋球衣，而且證明十分百搭，套上紅色外套就能出席正式場合，搭上運動褲就是看球賽的裝扮，

就連在賽前出席北約的各國元首高峰會時，因大會規定不能穿球衣，季塔洛維奇穿紅色套裝搭白襯衫，領子繫了紅白格子領巾，以聰明時尚巧妙為自家足球隊宣傳打氣。

★淋溼西裝的馬克宏 贏了普丁

法國總統馬克宏和俄國總統普丁的時尚品味向來不相上下鄉，不過一場大雨，卻淋出兩人氣度的優劣。FIFA頒獎台突然下了一場大雨，站台上只有普丁一人有傘，身為主人未將傘禮讓客人，有失氣度，更別提場上還有女人，淋成落湯雞的馬克宏，無疑在這場「場外賽」又下一城。

(中時 )

神秘停工損失數十億 趙麗穎驚爆… 高雲翔性侵案受害女人生全毀？友…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。