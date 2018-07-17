2020若「太子」無法上位　網友直指綠營還有二皇子

桃機捷運降十元的議題，意外引起台北市長柯文哲和桃園市長鄭文燦的口水之爭，也意外引起網友對鄭文燦的熱議。有網友就直言，鄭文燦是「二皇子呀」，「若是2020太子無法上大位，這人未來前途就無可限量啊」！（資料照 陳麒全攝）

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中時電子報
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桃機捷運降十元的議題，意外引起台北市長柯文哲和桃園市長鄭文燦的口水之爭，也意外引起網友對鄭文燦的熱議。有網友就直言，鄭文燦是「二皇子呀」，「若是2020太子無法上大位，這人未來前途就無可限量啊」！

鄭文燦日前宣布自10月1日起機場捷運全線票價優惠降10元，消息一出，台北市長柯文哲也遭媒體追問北捷是否跟進？柯P不可思議的說，「我才不信他們財務會平衡。」對於柯的言論，鄭文燦要柯看機捷的財務報表，因為台北市也是桃捷公司股東。兩人隔空打起口水戰來。

不過，鄭文燦的出現，意外引起網友的熱議，尤其鄭文燦背景和行政院長賴清德同屬新潮流系統，讓網友戲稱鄭是「二皇子」。網友打趣說「目前觀察黑龍未來應該玩不贏他，黑龍小鼻子小眼睛肥燦人格特質樂勝」、「目前DPP的接班梯隊賴後面確實就是鄭了,黑龍沒機會的」，也有網友細數鄭在桃園的政績，直言「鄭文燦懂的做人，機捷票價降10元，難怪民調這麼高，他至少可以當到閣揆，遲早當總統」、「現在桃園的財政確實比高雄好很多，但如果鄭文燦成功連任再給他大灑幣4年，誰敢說桃園的財政會不會惡化」？

更有網友將鄭文燦和2020總統大選連結在一起，「太子是賴清德的話，要是2020賴清德無法上位，甚至聲望跟蔡英帝完全持平，綠粉還有哪個對象可以讓人炒作哄抬？這個人未來前途無可限量啊」！

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇網址

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