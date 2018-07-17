施舒雅南西店新開幕 精選課程48折優惠

2018年07月17日 10:44 中時 郭家崴

新增男士VIP獨立專屬保養空間，提供臉部和身體紓壓課程。（蘇蔓攝）

眉睫造型服務，採用日式眉睫，較為輕盈、自然，最長可維持1個月。（蘇蔓攝）

Head Spa是風靡日本的頂級頭部養護，透過專業手技紓壓頭部、肩、頸。（蘇蔓攝）

施舒雅手足護理，涵蓋美甲，可依個人喜好選色。（蘇蔓攝）

好萊塢明星愛用的法國LPG塑效儀器，針對對付橘皮、雕塑曲線等需求設計，也可放鬆背部。（蘇蔓攝）

法國LPG魔提機，訴求臉部緊緻拉提。（蘇蔓攝）

專業美容師針對不同療程搭配手技護理。（蘇蔓攝）

店內有岩盤浴，設備多元豐富。（蘇蔓攝）

新光三越台北南西店施舒雅美容世界從原2館移至1館，昨（16日）重新開幕，百坪規模與原櫃位相當，9F獨家保養品專櫃區設專屬樓梯，可直達10樓美容沙龍空間，提供消費者隱密放鬆的空間。店內10間療程室有手足美甲、眉睫、Head Spa等療程，其中2間新增的男士療程室有專屬浴室，增加便利性，且男女有別更具隱密性。

來自日本的施舒雅1960年成立，以美髮起家，來台31年全台24店，21家是美容、3家是美髮，以百貨為主要據點，鎖定大眾客群，首店是遠東SOGO忠孝館，多數分布在SOGO體系、新光三越體系，也包括社區型的比漾廣場、貴婦百貨BELLAVITA等，最南端在太平洋百貨屏東店，飯店有加賀屋和萬豪酒店，街邊店是慶城旗艦店。

目前全台會員約30萬人，女性占9成，從頭到腳保養講求Total Beauty，療程超過百種，專業美容師會搭配各個療程開發不同手技，入門的臉部療程75分鐘、4500元起，入門的身體療程60分鐘、4400元起。60％療程使用的保養品以獨家代理的法國品牌Esthederm雅施婷為主，另有自創護膚品牌euge，皆涵蓋臉部和身體保養。

即日起歡慶開幕，8月15日前人氣精選臉部課程「極光水亮分子課程」，75分鐘原價5000元、開幕價2400元；身體課程「曲線戰士窈窕課程」，60分鐘原價4400元、開幕價2160元，皆為48折。

(中時 )